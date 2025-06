Portadas de las revistas: la comunión de la hija de Kiko Rivera y las fotos de Aitana y Plex

La primera comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales es esta semana una de las grandes protagonistas de las portadas de las revistas. La nieta de Isabel Pantoja celebró este importante día en compañía de algunos de sus seres queridos, pero la ausencia de la cantante fue una de las notas más destacadas de la jornada.

Son varias las revistas que llevan a sus portadas las imágenes de la comunión de la pequeña Ana. Entre ellas, por ejemplo, Semana, que recoge unas llamativas declaraciones de Kiko Rivera: «Hoy algo se ha roto en mí», comentó el dj, que publicó en sus redes sociales un llamativo texto. Unas palabras en las que Kiko Rivera aseguraba que se encuentra en un mal momento: «He perdido el control. Y no me da vergüenza decirlo. Estas últimas semanas han sido un torbellino, demasiados cambios, demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, positivo, y tirar siempre hacia adelante, hay momentos en los que simplemente no puedo más», sentenció el hijo mayor de Isabel Pantoja.

Portada de la revista Semana. (Foto: Semana)

Lecturas ha publicado imágenes exclusivas del interior de la celebración, a la que asistieron varias personas cercanas a la pareja, como Raquel Bollo y sus hijos o Anabel Pantoja. No obstante, no es el único tema destacado en la portada de la revista, que recoge algunas fotografías entrañables de la visita de los Reyes a Cáceres. Además, Lecturas publica un reportaje exclusivo en el que analiza los secretos del romance entre Marta López y Canales Rivera.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

Aitana y Plex son los protagonistas de la portada de Diez Minutos. La pareja ha sido captada por los fotógrafos tras disfrutar de una velada íntima en Madrid. Unas imágenes en actitud cómplice que confirman que la relación entre ambos va por buen camino. Juan Peña y su mujer han celebrado la comunión de su hijo Tristán y Laura Escanes ha sido pillada por los reporteros durante una escapada privada con su novio, Joan Verdú.

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

El clan Preysler acapara toda la atención en la portada de la revista ¡Hola!. Isabel Preysler ha sido la invitada más esperada en el bautizo del hijo de su sobrino, Nicolás. Álvaro Castillejo y su mujer, Cristina Fernández, han celebrado el bautizo de su primer hijo en Madrid, en la iglesia de Santa Gema. Una cita a la que no han faltado Preysler -que fue la madrina en la boda de su sobrino-, así como Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva. Mientras que Isabel Preysler derrochó elegancia con un sofisticado traje de pantalón de Michael Kors, la marquesa de Griñón estaba espectacular con un vestido midi de su última colección para Pedro del Hierro.

Portada de la revista ¡Hola!. (Foto: ¡Hola!)

Además del bautizo, la revista lleva a su portada otros temas, como las primeras imágenes de María Dolores de Cospedal con Fernando Portillo o el viaje de Carmen Martínez-Bordiú a España.