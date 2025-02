Exclusiva | Desvelamos la fecha de la boda de Marta López y el fisioterapeuta Alejandro Huerta

Marta López ha confirmado su boda con Alejandro Huerta, un fisioterapeuta 16 años menor que ella que ha tratado a Juan Carlos I. La colaboradora está muy ilusionada y en LOOK conocemos la fecha exacta en la que se dará el sí, quiero con su novio. Será el 28 de junio cuando pase por el altar para formalizar su relación. Está previsto que a la ceremonia acudan rostros tan conocidos como los periodistas Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo, compañeros de la ex concursante de Gran Hermano.

Después de tantos años trabajando en la pequeña pantalla, Marta López se ha convertido en un rostro muy conocido y son muchos los que quieren saberlo todo sobre su boda. Hay que recordar que ya estuvo casada con Jorge Cabeza, de quien se separó en 2013. Ahora ha vuelto a encontrar el amor y después de un sólido y discreto romance quiere vestirse de blanco para celebrarlo.

El próximo verano varios colaboradores de Telecinco se pondrán sus mejores galas para asistir a la boda de Marta, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria personal. En su última intervención televisiva habló del tema, desvelando donde será el enlace y cómo le pidió matrimonio Alejandro.

Marta López en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Estábamos en Huelva, en El Rompido, en un apartamento que tengo y me estaba dando un masaje en la terraza con la puesta de sol, todo idílico, precioso. De repente, cuando acaba, veo que se pone de rodillas y le digo ¿Qué haces? Fue muy emotivo, lloramos como magdalenas. Fue de corazón, de sentimiento, con lágrimas, y con todo. Fue muy bonito», ha contado en TardeAR, programa que ahora está capitaneado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Las declaraciones de Marta López

Marta López lleva dos décadas colaborando en televisión, así que algunos aspectos de su vida se han convertido en noticia. Por todos es conocido que ha tenido varios novios famosos, como por ejemplo el actor Alejandro Tous o el cantante Miguel Ángel Silva. Eso sin contar el polémico romance que mantuvo con el influencer Efrén Reyero, quien terminó siendo acusado de haberse aprovechado del tirón mediático de la comentarista.

Marta López en una boda. (Foto: Gtres)

Marta siente que ha llegado el momento. Ahora sí que sí. «Antes estaba enamorada, pero no sabía querer. He descubierto otra forma de querer en el momento en el que me he quitado todo lo que tenía malo. Estoy siendo mucho más feliz. A las tres semanas me tatué su nombre y él me pidió matrimonio a los tres meses de estar juntos», deslizó en TardeAR.

Hay que recordar que tiene tres hijos. Según ha contado ella misma, los pequeños de la casa están completamente conectados con Alejandro Huerta. «Después de pedirme matrimonio dijimos que íbamos a estar un año conviviendo a ver qué tal y cada día que pasa estoy más enamorada y más feliz», ha declarado al respecto.

¿Cómo se conoció la pareja?

Marta López y Alejandro Huerta. (Foto: Redes sociales)

Hace unas semanas, antes de que todo esto viera la luz, Marta explicó cómo conoció a su actual novio. El encuentro fue fruto de la casualidad. «Le conocí en un bar. Me estaba tomando algo allí, estaba comiendo. Me enamoré locamente», dijo en la plataforma digital de Mediaset.

«Yo llevaba allí tres horas y ni me había fijado. De repente, me fijé y dije: hostia. Me lo habían presentado al entrar y ni me había fijado, y luego me di cuenta de que tenía la sonrisa más bonita que había visto en mi vida. Había allí un amigo en común y, cuando salí, me escribió un mensaje que decía: Marta, me ha dicho mi amigo que si te puede invitar a cenar». Sin duda, una bonita historia que está a punto de culminar con una celebración que promete ser un bombazo.