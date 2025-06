La familia Pantoja vuelve a estar en el centro del foco mediático tras un fin de semana cargado de tensión emocional y ausencias notables. La Primera Comunión de Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, debía ser un día especial para la familia. Sin embargo, la ausencia de Isabel Pantoja y de Isa Pantoja en la ceremonia dejó un vacío que no ha pasado desapercibido, y que el propio Kiko ha convertido en una llamada de atención. Pocas horas después del evento, el DJ publicaba en redes sociales un mensaje que ha generado preocupación generalizada. «He perdido el control», comienza diciendo en un post que refleja un estado emocional al límite. «No me da vergüenza decirlo. Estas últimas semanas han sido un torbellino… demasiados cambios, demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, positivo, y tirar siempre hacia adelante… hay momentos en los que simplemente no puedo más», añade el DJ, en un texto que muchos han interpretado como una señal de alerta.

Entre los que se han mostrado más preocupados está su propia hermana, Isa Pantoja. La colaboradora televisiva no ha ocultado su inquietud tras leer el mensaje: «Espero que esté bien», ha afirmado visiblemente afectada durante una intervención, en directo, en La Familia de la tele. Sin embargo, en su análisis, Isa ha reconocido que el tono del comunicado le resultaba familiar. «Él es muy dado, o era muy dado, a tener ese tipo de momentos en los que de repente se le va el dedo, empieza a decir no quiero estar en redes sociales, y normalmente es porque ha habido un acontecimiento que le ha hecho decir no puedo más».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

Durante su intervención en televisión, María Patiño le ha planteado una pregunta directa: «¿Qué tendría que haber pasado para que Kiko Rivera diga públicamente que ha perdido el control?». Isa ha respondido con sinceridad: «Me extraña que sea este momento, porque él no puede esperar nada de nuestra madre ya». Con estas palabras, deja entrever que la falta de Isabel Pantoja en la comunión, aunque dolorosa, no debería haber sido una sorpresa para su hermano, dados los antecedentes familiares.

Pero más allá de las emociones del día, el mensaje de Kiko ha levantado otra preocupación más profunda: la posibilidad de una recaída en sus antiguas adicciones. Él mismo ha hablado en varias ocasiones de sus problemas pasados con las drogas y del difícil proceso de recuperación. Por eso, su afirmación de haber perdido el control ha sido leída por muchos como una advertencia velada. En redes, sus seguidores han respondido con mensajes de apoyo, ánimo y llamadas a que se cuide y priorice su salud mental.