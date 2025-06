Kiko Rivera destierra a su madre y a su hermana tras un día clave: "No importa quién eligió no estar"

El pasado domingo, 1 de junio, Kiko Rivera e Irene Rosales vivieron un día cargado de emoción con motivo de la Primera Comunión de su hija Ana. La celebración tuvo lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol, ubicada en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, y hasta allí se desplazó una larga lista de invitados, tal y como se ha podido ver en las redes sociales. No obstante, también hubo dos sonadas audiencias que no pasaron desapercibidas: la de la abuela y la tía de la pequeña, Isabel Pantoja e Isa P. Haciendo gala de su sinceridad, Kiko Rivera se ha mostrado muy tajante al respecto y, al mismo tiempo que ha escrito una conmovedora carta a su hija en Instagram, también ha aprovechado para lanzar lo que muchos han considerado una clara indirecta a las mencionadas.

«Para mi princesa, en el día de tu Comunión», comenzaba a escribir el DJ. «Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como personita con valores, con fe y con un corazón hermoso», proseguía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

Justo después de lo citado, el hijo de la tonadillera hablaba de esas sonadas ausencias sin ningún tipo de tapujo y aprovechaba para darle un consejo a la niña: «Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor. No importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar», sentenciaba. Añadía que lo único importante fue su sonrisa, su ilusión, su mirada al recibir por primera vez a Jesús y la presencia de todos los que «le querían con el alma».

«Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañaremos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra […] A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más lo necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quienes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón», expresaba con un tono que muchos han interpretado en señal de reproche.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión de su hija Ana. (Foto: Gtres)

Para concluir, Kiko se ha deshecho en halagos hacia la primera hija que tuvo con Irene Rosales y ha asegurado que durante la Comunión «brilló más que nunca». Además, también ha querido señalar que «siempre estará con ella en cada paso, en cada caída y en cada alegría». «Te amo con todo lo que soy. Y nada me hace más feliz que verte crecer así: llena de luz, de fe y de amor […] Feliz Primera Comunión, mi princesa. Con todo mi amor, tu papá», concluía.