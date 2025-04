En estos días primaverales, Irene Rosales y Kiko Rivera viven un momento especial y muy emotivo como familia. Por un lado, están disfrutando de una Semana Santa muy íntima y espiritual en Sevilla, alejada del ruido mediático y de cualquier polémica familiar. Por otro, se preparan con enorme ilusión para un acontecimiento de gran importancia para ellos: la Primera Comunión de su hija mayor, Ana. Irene Rosales ha compartido en sus redes sociales los primeros detalles de la comunión de Ana, que se celebrará previsiblemente en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.

Entre los elementos más comentados están los dos vestidos que llevará la pequeña: el primero, más tradicional para la ceremonia religiosa, y un segundo, más cómodo y moderno, confeccionado por la firma Petritas, para disfrutar de la posterior celebración. Este segundo vestido incluye tonos blancos y rosas, detalles florales y manoletinas de terciopelo, en un estilo dulce y elegante. Además, la que fuera colaboradora de Fiesta también ha mostrado su entusiasmo con este evento tan importante, enseñando detalles inéditos como los complementos personalizados: una tabla y un cuchillo de madera para cortar la tarta, un cepillo con el nombre de su hija y algunos obsequios para los invitados.

Preparativos de la Primera Comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Instagram)

​Aunque la fecha exacta de la Primera Comunión de Ana aún no ha sido confirmada públicamente, se estima que la ceremonia tendrá lugar en mayo. En cuanto a la lista de invitados, se espera la presencia de Cayetano Rivera y su pareja, María Cerqueira, así como de Anabel Pantoja y David Rodríguez, con quienes Kiko mantiene una relación cercana.​ Las grandes ausencias serán las de Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Francisco Rivera, junto a su esposa Lourdes Montes. La relación de Kiko con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Isa ha estado marcada por distanciamientos y conflictos en los últimos años, lo que ha llevado a una falta de contacto entre ellos.

«Mi madre como abuela no existe (…) Te recuerdo que tienes tres nietos. Y aunque yo tenga un problema contigo, ellos no tienen la culpa. Se van a hacer mayores y te estás perdiendo todo», llegó a declarar Kiko. En cuanto a Francisco Rivera, el DJ ha expresado que no mantienen relación, indicando que cada uno sigue su camino por separado.

La ‘nueva’ vida de Irene Rosales alejada del foco ​

Esta comunión marca también un momento simbólico en la vida de Irene Rosales, quien ha logrado dar un giro radical a su situación personal y profesional. Tras su participación en GH DÚO en 2019 y su paso como colaboradora en televisión, tomó la decisión en 2021 de apartarse del mundo mediático. Agotada por la sobreexposición, los conflictos familiares y las dolorosas pérdidas personales, se marcó un objetivo claro: vivir tranquila y centrarse en su familia. Y lo ha conseguido.

Actualmente, Irene vive volcada en sus hijas y en un perfil público más contenido, donde sus redes sociales se han convertido en su principal herramienta profesional. Desde ahí comparte contenido muy cuidado y discreto, relacionado con la maternidad, la moda infantil y el estilo de vida, eligiendo lo que quiere mostrar y manteniendo su privacidad. Este nuevo enfoque le ha permitido compatibilizar su papel de madre con su trabajo, sin renunciar al bienestar personal que tanto deseaba. Por su parte, Kiko Rivera también ha optado por un perfil más bajo, centrado en su vida familiar y profesional, manteniéndose al margen de polémicas y priorizando su núcleo más cercano.