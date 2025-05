Hace seis años este 15 de agosto que María Patiño entonó el «sí, quiero» más importante y seguro. La periodista se casó en 2019 con Ricardo Rodríguez en Sri Lanka, Asia, donde pusieron el broche de oro a su historia de amor. Si por algo se caracteriza la comunicadora es por proteger al máximo su vida personal pero, en aquella ocasión, quiso compartir con todos sus seguidores -y con la audiencia- el día más feliz de su vida: su paso por el altar, que se hizo público días después del intercambio de las alianzas, donde solo estuvieron presentes como testigos su entorno más cercano (ni siquiera los compañeros con los que Patiño tenía más afinidad Sálvame)

Así fue la boda de María Patiño en Sri Lanka

Para comunicar con sus followers esta feliz noticia, Patiño eligió las redes sociales para compartir una imagen en la que salía vestida de blanco con un traje de novia de Ion Fitz -que creó un look nupcial exclusivo para la colaboradora televisiva- y en la que aparece con su marido, que en la imagen sale mirándola fijamente sin dejar de sonreír. «Locuras llenas de amor», escribió en la primera publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Patiño ♥️ (@mariapatino1508)

Pocos días después de regresar de este viaje tan especial, la presentadora -que entonces estaba al frente de Socialité-, se pronunció sobre este enlace inesperado ya que nadie era conocedor de este paso que María iba a dar en su vida. «La boda fue maravillosa. Fue un sueño que siempre tuve en mi cabeza desde que era una niña. Cuando lo estás viviendo, te entra algo de miedo y de vértigo porque pensé que soy muy afortunada», dijo a los telespectadores visiblemente contenida y emocionada.

Con el paso del tiempo, Patiño decidió compartir más detalles de este día tan especial que coincidió con unas vacaciones en las que solo estaban ella y Ricardo -de hecho, solo sus más cercanos viajaron hasta esta isla de Asia para presenciar su boda-. «No doy la espalda a la vida. Sólo me conformo con querer y que me quieran», escribió la compañera de Belén Esteban, que es su íntima amiga y tampoco estuvo presente en su enlace matrimonial en la otra punta del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Patiño ♥️ (@mariapatino1508)

Tras trece años juntos, Patiño y el empresario venezolano -que se encontraron por primera vez en Sevilla hace dos décadas-, decidieron poner el broche de oro a su discreta relación ya que poco se conoce sobre la vida personal de este actor latinoamericano con el que María comparte su día a día. De hecho, tras su «sí, quiero», tuvieron como muchos recién casados su luna de miel de ensueño, donde pudieron seguir ‘escondidos’ del mundo y al margen de lo que ocurría en España.