Parece que la brisa del Mediterráneo tiene efectos terapéuticos, o quizá hipnóticos, sobre el corazón de Jennifer Aniston. La actriz ha sido vista disfrutando de unas vacaciones de lo más especiales en Ibiza, y no lo ha hecho sola. A su lado, un atractivo caballero que ha despertado la curiosidad de medio mundo: Jim Curtis, autor, conferencista y autoproclamado experto en transformación personal. Sí, lo que hasta hace unos meses eran solo rumores ha quedado confirmado: Jennifer tiene nuevo amor, y lo está viviendo sin esconderse.

Las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK en exclusiva no dejan lugar a dudas. En ellas, se ve a la inolvidable Rachel Green de Friends luciendo una figura envidiable a sus 55 años. Su elección para el chapuzón: un sofisticado bañador negro con escote cruzado y detalles cut-out, combinando sensualidad con elegancia, como solo ella sabe hacerlo. Complementó su look náutico con un sombrero bucket beige y unas gafas de sol oscuras, muy al estilo «paparazzi-proof». A su lado, un atlético, bronceado y en forma Curtis subía por la escalinata del yate tras un baño en el mar, luciendo unos discretos bañadores oscuros y una sonrisa cómplice. La conexión entre ambos es evidente, con gestos relajados, cercanía y ese lenguaje corporal que grita «nos entendemos sin palabras». Porque cuando hay chispa, ni las cámaras pueden disimularla.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Ibiza. (Foto: Gtres)

Lo curioso es cómo comenzó esta historia de amor. Fue en mayo cuando Aniston lanzó la primera pista al compartir en redes sociales que estaba leyendo el libro de Curtis: Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness, un título que, dicho sea de paso, suena a mezcla de autoayuda, neurociencia y toque místico. Desde entonces, las pistas han ido encajando: Jim Curtis, además de escritor, se dedica a la hipnoterapia y al coaching emocional, y es muy conocido en ciertos círculos de desarrollo personal por su enfoque en la «manifestación consciente del amor».

Fuentes cercanas confirman que Jennifer presentó oficialmente a Curtis a su círculo íntimo hace unas semanas. El evento elegido: una velada privada en un yate en la costa de Ibiza, con la presencia del actor Jason Bateman y su mujer, Amanda Anka, dos de los grandes apoyos de Jennifer en los últimos años. Testigos aseguran que hubo música, risas, vino rosado y miradas más que cómplices entre los protagonistas de esta nueva historia de amor.

Jim Curtis en Ibiza. (Foto: Gtres)

Jennifer Aniston ha tenido relaciones de alto perfil en el pasado, como su famoso matrimonio con Brad Pitt o su posterior unión con Justin Theroux, pero esta vez parece haber optado por alguien fuera del radar hollywoodiense. ¿Una estrategia para protegerse del ruido mediático? ¿O simplemente la prueba de que el amor aparece donde uno menos lo espera, incluso en una sesión de hipnoterapia? De lo que no cabe duda es que la actriz atraviesa un momento dulce. Radiante, serena y visiblemente feliz, ha optado por desconectar del mundo en una de las islas más vibrantes del Mediterráneo. Y, a juzgar por las fotos, su compañero de travesía no solo le aporta paz, sino también chispa y sintonía.

¿Es este el comienzo de una nueva era sentimental para Jennifer? El tiempo lo dirá. Pero, por ahora, todo apunta a que Curtis ha sabido conquistar algo más que su mente: también su corazón.