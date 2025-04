El matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston fue uno de los más mediáticos de comienzos de los 2000. La pareja de actores copó numerosos titulares desde finales de los noventa cuando surgió su historia de amor. Aunque en sus inicios trataron de llevar su relación con la máxima discreción posible, un año después hicieron su presentación oficial como pareja en una alfombra roja solo meses antes de comprometerse.

El 29 de julio del 2000, en Malibú, Pitt y Aniston pasaron por al altar en una íntima ceremonia en esta playa de California por la que pagaron un total de 1 millón de euros. Una cifra que no está al alcance de muchos futuros novios, pero entonces su fama estuvo en el punto más álgido tras protagonizar producciones de éxito internacional.

Durante los cinco años que duró su matrimonio, Brad y Jennifer estuvieron completamente expuestos y fueron una de las parejas más perseguidas de Hollywood. Sin embargo, solo un año antes de su divorcio, Angelina Jolie llegó a la vida del actor, con la que posteriormente se casó y con la que tuvo hijos. Sin embargo, su matrimonio también llegó a su fin y en términos muy diferentes al de Pitt con Aniston, que a día de hoy mantienen una relación cordial y el cariño entre ellos ha perdurado a lo largo del tiempo.

Angelina Jolie y Brad Pitt se dieron el ‘sí, quiero’ en 2014 / Gtres

El motivo por el que Brad y Jennifer pusieron fin a su matrimonio

En el 2011, Brad Pitt concedió una reveladora entrevista en Parade, donde se sinceró sobre su primera relación mediática con Jennifer Aniston. Además, explicó el motivo por el que tuvieron que tomar caminos por separado. «Me pasé los 90 intentando esconderme, tratando de esquivar toda la cacofonía que hay alrededor de los famosos. Me desconcertaba un poco. Empecé a sentirme patético sentado en un sofá, fumando y escondiéndome. Me di cuenta de que me empeñaba en buscar una película sobre una vida interesante, pero no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio (refiriéndose a su relación con la actriz Jennifer Aniston) tuvo algo que ver con el estado en el que me encontraba. Aparentábamos que el matrimonio era algo que no era».

Así recuerda Jennifer Aniston a Brad Pitt

Poco tiempo después de su ruptura, Jennifer Aniston también dio el paso de contar su versión de la ruptura con el actor. «Me sigo sintiendo afortunada por haber vivido ese matrimonio. No sabría lo que sé ahora si no me hubiera casado con Brad. Quiero a Brad y realmente lo amo. Lo amaré el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada y no me voy a castigar por ello. Pasamos siete años muy intensos juntos; nos enseñamos mucho el uno al otro, sobre la curación y sobre la diversión. Nos ayudamos mutuamente en muchas cosas y realmente valoro eso. Fue una relación hermosa y complicada», dijo la protagonista de Mac and Me (su primera película).

Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Premios Emmy de 2004 / Gtres

Tras salir a la luz la relación de Brad con Angelina, Jennifer volvió a conceder una entrevista en el que quiso dejar claro que no guardaba rencor a su ex a pesar de todo ya que «tuvieron una separación amistosa» lejos de lo que la gente pudiera pensar: «No fue cruel ni odiosa. Todas esas cosas que intentaron crear sobre Brad no puede hablar con Jen y Jen no puede hablar con Brad porque esta persona no lo permite. Simplemente no sucedió. El matrimonio no funcionó. Poco después de separarnos, hablamos por teléfono y tuvimos una larga conversación y nos dijimos muchas cosas, y desde entonces hemos sido increíblemente respetuosos el uno con el otro».