Kiko Rivera ignora las palabras de cariño de Isa Pantoja hacia él: el gesto que lo confirma

Nuevo episodio en el clan Pantoja. Recientemente se ha publicando una entrevista en la que Isa Pantoja se ha sincerado sobre su esfera más personal. De hecho, ha hablado de su familia, con quien está distanciada desde hace ya un tiempo. Lejos de omitir sus sentimientos, la colaboradora de televisión ha contado que se hadado cuenta de que todavía quiere a su hermano a pesar de los problemas familiares que llevan arrastrando.

Horas después de hacerse pública sus palabras, Kiko Rivera se ha dejado ver en Sevilla. Después de comprar en un establecimiento se ha encontrado con la prensa y al ser preguntado por este hecho se ha mostrado impasible y ha ignorado las palabras de los reporteros. De esta manera, el cantante confirma que, por ahora, prefiere mantenerse alejado del foco mediático.

Kiko Rivera y su hermana en el set de Supervivientes. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Isa Pantoja

Hace unos meses, Kiko Rivera e Isa Pantoja se reencontraron en Canarias después de estar años sin hablarse. Ambos se desplazaron hasta el mencionado lugar para apoyar a su prima Anabel después de que su hija, la pequeña Alma, fuese ingresada en un hospital. Isa contó en el plató de Vamos a ver que fue el artista quien se acerco a ella. Gesto que valoró. «Me tocó el corazón», reconoció. «No significa que vamos a reconciliarnos ni nada», añadió.

Kiko Rivera en los Army Awards. (Foto: Gtres)

Ahora ha abordado este tema y ha asegurado que está todo «estancado». «Si en ese momento nos hemos tenido que cruzar, pues nos hemos saludado y ya está. En esos instantes de contacto físico, reviví muchos sentimientos. Ahí sí me di cuenta de que, a pesar de todo, le seguía queriendo», ha dicho la televisiva en Lecturas.

Isa Pantoja y Kiko Rivera en ‘GH’. (Foto: Telecinco)

«Después de todo lo malo y todos los malos recuerdos que tengo, me quedo con ese momento. Espero que siga su vida y que su familia esté bien. Es mejor tenerlo lejos y verle feliz, que tenerlo otra vez en tu vida. No quiero vivir las situaciones que he vivido», ha añadido. Isa Pantoja ha recalcado que no quiere volver a pasar por lo mismo. «No me va a hacer bien. Me siento muy en paz en ese sentido», ha continuado. Con estas palabras, la hija de Isabel Pantoja ha dejado clara su postura y es que, todo apunta a que no va a haber un acercamiento próximo con Kiko Rivera a pesar del cariño que todavía le tiene.