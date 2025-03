El próximo jueves 27 de marzo, la entrega de los premios Favoritos 2025, organizada por la revista Sevilla Magazine, será el escenario de un esperado reencuentro entre Jessica Bueno e Isa Pantoja. Ambas celebridades, que tienen una relación familiar por el hijo mayor de Jessica en común con Kiko Rivera, Francisco, coincidirán en el evento tras un período de tensiones mediáticas y familiares.

La revista Sevilla Magazine, con más de 800,000 seguidores en redes sociales, celebra su 13º aniversario en Isla Mágica, en Sevilla, con una gala llena de personajes del ámbito social, la moda, la belleza y la cultura. El evento tendrá lugar en el Corral de Comedias, un espacio emblemático del Parque Temático donde también se conmemorará el Día Internacional del Teatro. La velada comenzará a las 21:00 horas, pero el photocall para los premiados arrancará a partir de las 19:30 horas. En esta edición, la publicación ha decidido premiar a figuras de gran repercusión, entre las que destacan nombres como Paloma San Basilio, Cristina Medina, Pitingo, María José Suárez, La Húngara y, por supuesto, las propias Jessica Bueno e Isa Pantoja.

Jessica Bueno en una publicación de Instagram. (Foto: RRSS)

La presencia de Jessica Bueno e Isa Pantoja en el mismo escenario es un acontecimiento que atrae la atención de los medios, ya que su relación ha sido objeto de numerosos titulares en los últimos años. Ambas han formado parte de un entorno familiar complejo, con Jessica siendo ex pareja de Kiko Rivera, hermano de Isa, y madre de Francisco. Este vínculo las ha convertido en familiares por afinidad, pero lo cierto es que su relación ha estado marcada por diferencias y tensiones públicas.

Uno de los momentos más mediáticos que involucró a ambas fue el año pasado, cuando Isa Pantoja reveló detalles de una conversación incómoda relacionada con su familia. Según su relato, cuando tenía 16 años, su hermano Kiko y su entonces pareja, Jessica Bueno, la acompañaron a una cita con un ginecólogo. Un incidente que, aunque la hija de Isabel Pantoja describió como parte de su juventud, provocó revuelo y fue ampliamente comentado en la prensa. Sin embargo, Jessica, al ser consultada sobre estos detalles, negó cualquier implicación en la polémica y dejó claro que se mantenía alejada de la familia Pantoja desde hacía años. «Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver, hace trece años que yo no estoy en esa familia, nunca he hablado nada de la familia paterna de mi hijo ni del padre de mi hijo, así que no lo voy a hacer ahora», fueron las palabras de Jessica.

Isa Pantoja en una publicación de Instagram. (Foto: RRSS)

A pesar de las diferencias públicas, tanto Jessica como Isa parecen haber alcanzado una especie de entendimiento y madurez en su relación, sobre todo cuando se trata de su sobrino Francisco, quien ha sido siempre el centro de su cariño y protección. Ambas han expresado en diversas ocasiones su interés por evitar que las tensiones familiares afecten al bienestar del niño, manteniendo una postura de respeto y cordialidad. En este contexto, el evento de los Premios Favoritos 2025 será un momento clave para observar cómo interactúan Jessica y Isa en público después de este complicado historial. Aunque no se espera que este encuentro derive en confrontaciones, la atención mediática estará puesta en cada gesto, mirada o comentario entre las dos.