Jessica Bueno deja en la estocada a Isa Pantoja en su peor momento

Madrid se convirtió este 29 de octubre en el epicentro de un evento al que acudieron numerosos rostros conocidos. No quiso perderse esta cita Jessica Bueno, quien recientemente se ha mudado a Sevilla para iniciar una nueva etapa de su vida junto a sus hijos y su actual pareja, Luitingo, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano VIP 8.

La modelo viajó hasta la capital para estar presente en los Premios Vanitatis. En un primer momento posó en el photocall habilitado y poco después atendió a los medios de comunicación allí presentes. Si bien habló de lo emocionada que está con su mudanza a la ciudad hispalense y de los nuevos retos profesionales que tiene por delante, lo cierto es que se blindó cuando fue preguntada por el relato que dio Isa Pantoja en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Jessica Bueno en un photocall. (Foto: Gtres)

«No voy a hablar de la vida de otra persona», expresó. «Llevo muchos años super desvinculada de esa familia. La única relación que tengo es con el padre de mi hijo porque es normal ,pero no tengo nada que ver», añadió. Antes de marcharse insistió y dijo que no es algo de lo que ella iba a hablar. «No tengo nada que decir», sentenció de forma tajante.

Jessica Bueno estuvo ligada a la familia Pantoja durante su romance con Kiko Rivera. Se conocieron durante la participación de ambos en Supervivientes 2011 y pese a que en un inicio tan solo mantuvieron un vínculo de amistad, lo suyo terminó convirtiéndose en una historia de amor cuando regresaron a España. Fruto de su relación nació Fran, el único hijo en común de ambos.

Un complicado episodio

Isa Pantoja contó que cuando tenía 16 años se echó su primer novio y que eso preocupó tanto a su madre, Isabel Pantoja, como al resto de su familia, dado que temían que hubiera perdido la virginidad. Fue tal la alarma que se generó en torno a este asunto que Kiko Rivera llevó al ginecólogo a su hermana para saber si había mantenido ya relaciones sexuales. Isa explicó también que no fueron solos, pues les acompañó la novia de su hermano en aquel momento.

Isa Pantoja en televisión. (Foto: Telecinco)

La prima de Anabel Pantoja no concretó cuándo se produjo ese acontecimiento, pero sí reveló que fue cuando ella tenía 16 años, lo que indica a que sería Jessica Bueno la tercera acompañante a la cita médica.

El testimonio de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha dado un paso al frente para abordar su pasado, la relación que tiene con su madre, con su tío Agustín y con su hermano Kiko, entre otras cosas. Con lágrimas en los ojos, la colaboradora de televisión ha asegurado que ha vivido episodios con su familia que la han marcado para siempre, además de no tener relación con ellos.

«Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta», llegó a comentar Isa sobre la tonadillera. «Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez», añadió de una manera tajante. Lejos de quedarse ahí, también habló de su adopción. «¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro», explicó. Sin duda, estas declaraciones no han pasado desapercibidas y a diferencia de Jessica Bueno, otros personajes de la crónica social de nuestro país sí se han pronunciado al respecto como es el caso de María del Monte o Raquel Bollo.