El mensaje directo de Dulce a Kiko Rivera: "Que se dejen de demandas"

La guerra familiar entre Isabel Pantoja y sus hijos que parecía haber quedado al margen en cuanto a la crónica social se refiere se ha vuelto a avivar y con más fuerza que nunca. Ahora, es el nombre de Kiko Rivera el que se encuentra en el centro del foco mediático tras la entrevista que concedió su hermana, Isa Pantoja, hace unas semanas en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Tras sincerarse como nunca la colaboradora, ahora ha sido la que fue su cuidadora, Dulce, la que ha formado parte del formato televisivo de Telecinco. En esta intervención ha confesado que bajo su punto de vista el DJ no quiere a su hermana.

«El hermano disfruta con estas cosas. Se siente orgulloso de todo lo que le hace a su hermana (…) Yo protejo a mi hermana si la quiero, pero él ha demostrado, hace tiempo, que no la quiere», comentó. Tras esta reaparición televisiva, Dulce ha sido preguntada sobre esta delicada situación familiar y sobre si tiene miedo de que Kiko Rivera la demande por las declaraciones que hizo en el citado programa que forma parte del holding italiano. «Que se dejen de demandas y que le den amor y cariño ya por fin. Que lo está reclamando a gritos», ha asegurado tajantemente a los medios de comunicación.

Por otro lado, mientras se sucede este nuevo episodio, Kiko Rivera ha tomado una decisión para alejarse de cualquier tipo de polémica. El artista ha comunicado vía Instagram que a partir de ahora su cuenta la gestionará su discográfica. «Esta cuenta ya no la gestionaré yo, sino la discográfica», explicaba el DJ, que comenzará a poner en manos de su mánager su imagen pública en redes.

La confesión de Isa Pantoja

Isa Pantoja dio un paso al frente al explicar cómo se siente en medio del distanciamiento familiar en el que se encuentra. Habló sobre varios aspectos de su vida, tanto de su madre como de su hermano. «¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro», llegó a decir sobre la tonadillera.

La reacción de Kiko Rivera

Tras la entrevista, Kiko Rivera publicó un storie que podría ir directamente hacia su hermana. El cantante habló mediante un mensaje sobre el «victimismo crónico». Kiko expresó que es «un pensamiento irracional y distorsionado que deforma la realidad». Por otro lado, como era de esperar, Isabel Pantoja se mantiene al margen y no se ha pronunciado al respecto.