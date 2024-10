Kiko Rivera atraviesa un momento de lo más delicado. El hijo de Isabel Pantoja ha tenido que despedirse de un gran amigo. Se trata de José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, quien no ha podido superar los daños sufridos por un disparo en la cabeza. Ha muerto a los 37 años tras permanecer siete días en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital de Miami (Estados Unidos), según ha informado Efe. El artista fue encontrado herido de bala en la parte trasera de una camioneta en Allapattah el 3 de octubre.

Tras conocer la pérdida, Kiko Rivera ha querido rendir homenaje al artista a través de su perfil de Instagram. «Descansa en paz, amigo. Noticias que me parten el alma», ha expresado roto de dolor.

Kiko Rivera en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

«No paro de pensar en este día», ha publicado el DJ en otro storie en el que ha incorporado una fotografía en la que aparecen ambos de lo más sonrientes mirando al objetivo de la cámara. En otra publicación, Kiko Rivera ha mostrado el día en el que fueron a ver a la Virgen del Rocío. «Ella nos unió y ahora está contigo. Te quiero amigo mío. Por aquí te echaremos de menos», ha terminado diciendo Rivera.

El cantante El Taiger. (Foto: Redes sociales)

Su estado de salud

Por otro lado, Kiko Rivera también ha aprovechado las últimas horas para revelar cómo se encuentra de salud. «Revisión superada. Solamente volví a fumar (mala decisión)», ha indicado desde una cama del hospital al que ha acudido a hacerse el chequeo médico. Y es que en los últimos años ha sufrido varios revés de salud.

Kiko Rivera en Alcalá de Guadaíra. (Foto: Gtres)

En julio de 2023 se sometió a un cateterismo para tratar la afección cardiaca que padecía. El cantante estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla y, afortunadamente, la intervención quirúrgica se desarrolló con normalidad, tal y como él mismo desveló en las redes sociales. «Todo ha salido bien gracias a Dios. Gracias, gracias», escribió muy agradecido por las muestras de cariño que está recibiendo. Meses antes de este revés de salud, en octubre de 2022, Kiko Rivera también tuvo que necesitar atención médica al sufrir un ictus. «Ya estoy en planta, un poco mejor, pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa», expresó el artista.