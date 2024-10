Kiko Rivera está de nuevo en el foco de la noticia después de que el programa Ni que fuéramos Shhh, en TEN y Canal Quickie, haya dado voz a una supuesta amante del Dj. La mujer, que responde al nombre de Tamara, asegura que el hijo de Isabel Pantoja tuvo una cita con ella en Monzón, localidad en la que Kiko actuó hace escasos días con motivo de la fiesta patronal. Tamara se acerco al backstage cuando Kiko terminó su actuación. Lo hizo para saludarlo, pues ambos se conocerían desde hace varios años, según la joven. «A Kiko lo conocía de hace más de diez años, en 2013. Me escribió por Instagram para decirme que hacía una fiesta en su casa y que si queríamos ir una amiga y yo. Ahí tuvimos varios encuentros sexuales. Fueron en distintas épocas», contó Tamara.

«Lo fui a ver cuando terminó y se iba al hotel. Cogí el móvil y le dije, ‘¿te acuerdas de esta foto?’. Era una foto que salíamos en su casa. Me dijo que sí, que había pasado mucho tiempo, que no sabía que yo era de ese pueblo (…) Sacó su teléfono, me pidió el mío y me dijo que ahora me escribía. Una vez que entré estuvimos un rato en el recibidor hablando de hace diez años. Al tiempo me dijo ‘mira lo que tengo aquí en la habitación’. Me llevó donde estaba la cama y el jacuzzi. Me propuso, ‘qué te parece si lo llenamos y nos damos un baño’. Dije que sí y terminamos teniendo otro encuentro sexual», añadió sobre lo ocurrido en dicha cita.

Kiko Rivera e Irene Rosales durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que ni Kiko Rivera ni Irene Rosales se han pronunciado, al menos de momento, al respecto de esta información. Sí lo ha hecho, no obstante, la ex del hijo de Isabel Pantoja: Jessica Bueno. La sevillana ha acudido a la presentación del nuevo espectáculo del Circo de Sol en la capital andaluza, junto a sus hijos y su actual pareja sentimental. Preguntada expresamente por su ex, Jessica ha dicho que mostrado cierto desconcierto, pues no era conocedora de los rumores. «Yo de estas cosas me entero por vosotros, no tenía ni idea», ha comenzado diciendo. «Prefiero no comentarlo. Sobre estas cosas prefiero no decir nada. Muchas gracias», ha añadido.

Jessica Bueno y Kiko Rivera iniciaron su historia de amor en 2011, tras conocerse en Supervivientes. Su relación avanzó rápidamente y, en 2012, anunciaron que esperaban su primer hijo, Francisco. Sin embargo, su relación fue turbulenta, marcada por altibajos y tensiones mediáticas. Poco después del nacimiento de su hijo, comenzaron los rumores de crisis y la pareja terminó separándose en 2013. «No estamos juntos. Es una pena, pero así han venido las cosas. Espero que lo entendáis y que los medios nos respeten», fueron las palabras de Kiko Rivera.

Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Tras su ruptura, ambos siguieron caminos separados, aunque comparten la custodia de su hijo. Jessica se casó con el futbolista Jota Peleteiro en 2015, de quien se separó en 2022. Por su parte, Kiko Rivera encontró la estabilidad con Irene Rosales. A pesar de su separación, la relación de Jessica Bueno y Kiko Rivera en la actualidad es buena y cordial, especialmente por su hijo en común.