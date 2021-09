Irene Rosales y Kiko Rivera vuelven a estar en el punto de mira. La vuelta a los escenarios del músico, que tuvo lugar este fin de semana, no contó con la presencia de su mujer. Esta ausencia unida al silencio que en los últimos días ha reinado en el perfil de Instagram de la andaluza ha desatado todo tipo de rumores. La sombra de la crisis ha vuelto a sobrevolar a la pareja, con supuestas infidelidades por parte del Dj a su mujer incluidas.

Pero si algo ha aprendido la cuñada de Isa Pantoja en los últimos tiempos es a coger el toro por los cuernos. Aunque permanece alejada de la televisión desde que abandonase su puesto en ‘Viva la vida’ hace ya unos meses, Irene no ha querido dejar de atender a la prensa que la esperaba para preguntarle por las últimas noticias que le rodean tanto a ella como a su familia.

Sobre las supuestas infidelidades de su marido, Rosales se ha mostrado tajante al asegurar que le da exactamente igual lo que se diga, porque ella sabe bien lo que hay y lo que no hay en su casa. Pero sí hay una cosa que le molesta, y no ha querido dejar pasar la oportunidad de quejarse públicamente de todas las veces que se habla de supuestas recaídas de Kiko Rivera en sus adicciones. Tal y como han contado ambos en muchas ocasiones, reconocer que padecía un problema con las drogas y luchar por salir de él ha sido algo muy duro para ellos, y no entiende por qué cada dos por tres se tiene que hablar de supuestas recaídas sin que haya ninguna base para ello.

Acerca de por qué no ha estado junto a Kiko Rivera en su primera actuación después de tanto tiempo, Irene ha querido ser clara. En los últimos meses su vida ha cambiado muchísimo, sobre todo tras la muerte de su madre quien, además de ser un pilar fundamental en su vida, les ayudaba muchísimo a la hora de cuidar de sus dos hijas. A esto se une que su hermana, que también ejercía de canguro además de tía de las niñas, acaba de ser mamá, por lo que actualmente no cuentan con la misma ayuda que tenían a la hora de dejar a Ana y Carlota con alguien y poder disfrutar de escapadas juntos. Hay que recordar, además, que Isabel Pantoja ya no visita la casa familiar, por lo que las opciones son muy pocas. Este es también el motivo por el que Irene Rosales no ha estado en la despedida de soltera de Anabel Pantoja.

Las idas y venidas de Kiko y su prima nunca han afectado, al menos de manera oficial, a la relación que Rosales mantiene con Anabel, de la que lleva años siendo muy amiga, además de familia. Tanto es así que en los peores momentos entre su marido y su prima, incluyendo cuando Rivera anunció a bombo y platillo que no estaría en la boda de la que tantas veces había catalogado como su hermana, Irene no dudó en contradecirlo y asegurar que terminarían por ir. Ahora la colaboradora ha confirmado lo que ya dijo. A la despedida no ha podido ir, pero ni ella ni su marido ni sus hijas piensan perderse el sí quiero de Anabel a ‘su negro’.