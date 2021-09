Dentro de tan solo unos meses Kiko Rivera hará un año desde que no se habla con su madre, Isabel Pantoja. Se puede decir que este año para el cantante ha sido una constante montaña rusa en la que sus sentimientos han estado a flor de piel. A este hecho, que ha marcado su vida considerablemente se le suma la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado que el DJ haya estado cerca de dos años sin subirse un escenario. Esa ansiada espera ha llegado a su fin porque este sábado se volverá a subir a un escenario en Chipiona -Cádiz-.

Antes de que llegara ese momento, el cantante ha compartido a través de sus redes sociales una inesperada fotografía junto a Amador Mohedano, que sigue recuperándose tras su último ingreso hospitalario. “Buen anfitrión y buen amigo”, ha comenzado el escrito que ha acompañado a la estampa en la que aparecen ambos sonrientes en la terraza de la casa del hermano de Rocío Jurado. De hecho, el lugar donde se encontraban estaba decorado con numerosas imágenes de ‘La más grande’. “Gracias Amador por el buen trato y recibimiento. Lo allí hablado y lo allí ocurrido eso queda entre nosotros”, ha explicado el hijo menor de Paquirri.

Esta estampa llega unas semanas después de que Amador Mohedano tuviera que ser ingresado de urgencia en el hospital de Jerez de la Frontera. “Amador no ha descansado, ha estado nervioso y, además le han tenido que realizar varias transfusiones”, dijeron en ‘Socialité’ sobre su primera noche en el centro hospitalario. Sin embargo, el 30 de agosto fue dado de alta. En su salida del hospital fue acompañado en todo momento por su expareja, Jacqueline.

Por otro lado, el cantante se encuentra inmerso en sus proyectos profesionales y volcado en su familia, su mujer Irene Rosales y sus pequeñas. De hecho, la ‘influencer’, ahora puede pasar más tiempo con los suyos tras tomar la decisión de dejar su puesto como colaboradora en ‘Viva la Vida’, formato presentado por Emma García.

«Yo sé lo que estoy viviendo detrás de las cámaras… y eso no lo sabe nadie. El estar dando explicaciones de algo que no me corresponde pese a que Kiko sea mi familia…”, expresó entre lágrimas en el citado formato haciendo referencia a la situación por la que está pasando por el entramado familiar entre Kiko e Isabel, además, en el último año ha perdido a sus dos padre, Mayte Vázquez y Manuel Rosales.

No todo iba a ser malo, pues a principios de octubre tendrá lugar la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Celebración que reunirá a gran parte de la familia. ¿Asistirá Isabel Pantoja?