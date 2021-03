Isabel Pantoja ha querido estar presente en el cumpleaños de ‘su’ Paco. El diestro gaditano habría cumplido este 5 de marzo 73 años, en plena vorágine entre los miembros de su familia. Una fecha señalada para ellos y en la que la tonadillera ha sido una de las primeras en mover ficha. Lo ha hecho protagonizando un emotivo gesto, mandando un ramo de flores a la tumba de su marido en el cementerio sevillano de San Fernando, que ya luce sobre el panteón.

La cantante no ha dejado pasar la oportunidad de rendir homenaje a la figura del legendario torero y uno de los amores de su vida. Han pasado 36 años de aquella fatídica tarde en Pozoblanco pero Isabel Pantoja no se olvida de Paquirri y el envío de este ramo de rosas blancas así lo deja claro. Un detalle bonito por su parte pero que ha tenido una connotación que no ha pasado desapercibida.

En la cinta del ramo se leía la inscripción ‘Tu esposa’, seguida de un espacio en blanco. Un hueco que bien podría estar destinado a Kiko Rivera. Y es que, en uno de los últimos aniversarios de la muerte de Francisco Rivera, Pantoja envió el mismo ramo de flores, solo que en aquella vez se podía leer en la banda ‘Tu esposa e hijo’. Parece bastante evidente que ha borrado por completo al primogénito de ambos. La sensible diferencia es que en aquella ocasión no había estallado el conflicto entre madre e hijo.

Así es como Isabel Pantoja se desmarca de su hijo en un día tan emotivo para ambos. Este gesto de la artista llega en un momento clave ya que podría haber accedido a una negociación con los otros hijos de Paquirri, Francisco y Cayetano, para devolverles los objetos que les legó su padre. Así lo contaba Paloma García-Pelayo este pasado lunes en ‘El Programa de Ana Rosa’: «El pleito era inminente, la demanda estaba por llegar y ahora la cantante habría autorizado la negociación para entregar los enseres personales a sus hijos mayores».

Lo cierto es que Isabel Pantoja ha sido la primera de la familia en hacerse notar en el cumpleaños de Paquirri. De momento, ninguno de sus hijos ha publicado ningún contenido de recuerdo en redes sociales. De entre todos ellos, el más activo en redes sociales es Kiko Rivera, quien acostumbra a recordar la figura de su padre con bastante frecuencia. Por lo tanto, no sería extraño que durante la tarde compartiese algún recuerdo.

Cuando Paquirri fue cogido por el toro que acabó con su vida, Kiko tan solo tenía unos meses de edad. No ha podido crecer de la mano de su padre, pero eso no ha impedido que le tenga muy presente, incluso en esta guerra fría por demostrar su verdad que tiene abierta con su madre: «Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar», decía el sevillano en uno de sus ‘post’.

En lo que a Isabel Pantoja respecta, esta semana también se ha conocido que quien fuera su asistenta y persona de confianza, Pepi Valladares, está planeando publicar una biografía de la cantante para contar todas las vivencias que ha tenido junto a ella. ¿Qué contará en sus páginas? ¿Estará la tonadillera algo inquieta por este motivo?