Jessica Bueno se convertía en una de las grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano VIP. Si bien entró con pareja a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, un giro de 180 grados provocó un tsunami en su hoja de ruta sentimental. Se trataba de Pablo Marqués con quien estuvo, aproximadamente, cuatro meses.

Jessica Bueno y Pablo Marqués / Gtres

Sin embargo, una vez en el concurso conoció a Luitingo, segundo finalista de la edición, con quien creó un vínculo de amistad de lo más especial. Algo que no estuvo del todo bien visto fuera de la casa, ya que también el cantante tenía pareja. Una vez Jessica fue expulsada anunció su ruptura con Marqués. Si bien en un principio la maniquí negó sentir algo por el artista, poco después confesó estar viviendo un «amor adolescente». Actualmente han pasado la Navidad juntos y todo apunta a que se están dando una oportunidad en el amor.

Jessica Bueno y Luitingo / Telecinco

Jota Peleteiro

En 2013 surgió el amor entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. A través de las redes sociales nació la que era una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Una vez inmersos en su romance quisieron poner el broche de oro a su amor con una boda celebrada dos años después en Marbella. Jessica lució un vestido de corte romántico, de encaje, tul y larga cola que diseñó para ella su amigo Alejandro Postigo.

Jessica Bueno junto a Jota Peleteiro / Gtres

El matrimonio tuvo dos hijos y no fue hasta finales de 2022 cuando anunciaron su ruptura definitiva. «Tras un período de reflexión y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malentendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa», escribió Jota en Instagram. Sin embargo, la paz duró poco porque después llegaron los reproches y se desató una tormenta mediática que los colocó en el ojo del huracán.

Kiko Rivera

Kiko Rivera y Jessica Bueno se conocieron durante su participación en Supervivientes, en el año 2011. Durante el concurso mostraron una buena sintonía, pero no fue hasta cuando llegaron a España cuando decidieron dar un paso más en su particular historia. «Yo fui a Supervivientes porque había estado en Miss España. Yo lo veía como un amigo. No nos habíamos liado ni nada. Cuando salimos, aún seguíamos siendo amigos. Claro, yo era una niña y él me cuidaba, me llevaba a todos los lados. Estaba siempre con él. Me hacía reír un montón», explicó la modelo en la final del espacio.

Jessica Bueno y Kiko Rivera en un photocall / Gtres

Pronto llegó su hijo Francisco y en ese momento llegaron también las primeras dificultades por la presión mediática que supuso su romance. Se produjo entonces una ruptura, aunque, en la actualidad mantienen una buena relación.