La romántica escena protagonizada por Jessica Bueno y Luitingo

Si hay dos protagonistas indiscutibles en esta edición de Gran Hermano VIP 8 esos son Jessica Bueno y Luitingo. Lo que parecía una simple amistad se ha convertido en una de las relaciones más especiales de esta entrega del reality de Telecinco. Pese a que la modelo entró con pareja, Pablo Marqués, con quien rompió hace semanas, y el cantante también mantenía una relación con Pilar Llori, su química logró atravesar la pantalla y fueron muchos los telespectadores que empatizaron con ellos, tal y como se ha podido ir viendo en las redes sociales.

Jessica Bueno en la final de ‘Gran Hermano VIP’ / Telecinco

Finalmente, ambos están solteros y, si bien él confesó estar enamorado de ella, la ex de Kiko Rivera se mantuvo firme a sus pensamientos, dejando claro que entre ellos no había nada más. Sin embargo, esta historia ha dado un giro de 180 grados y ambos ya se han sincerado abriendo su corazón. Este mismo jueves, 21 de diciembre, se disputó la final a la que pudo llegar el cantante. Fue en el marco de este broche de oro al concurso cuando ambos protagonizaron un momento de lo más especial, pero, sobre todo, romántico.

Jessica y Luitingo en la final de ‘Gran Hermano VIP’ / Telecinco

«Yo la veo y pierdo el sentido», se ha aventurado a decir Luitingo. «Yo quería decirte a parte de los sentimientos que tu ya sabes que yo estoy aquí por el camino que hemos llevado juntos. Que sepas que ha sido la ilusión más grande del mundo el haber llegado y verte aquí. Para mi tu eres mi ganadora y mi finalista y que lo que yo gane lo ganas tú», ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja mientras Jessica escuchaba con atención el discurso que ha provocado el aplauso del público allí presente.

Luitingo, segundo finalista de ‘Gran Hermano VIP 8’ / Telecinco

Luitingo se sincera

El pasado 14 de diciembre, Luitingo acudió al tradicional ‘juicio’ de Gran Hermano, espacio que se hace cuando se acerca el final del concurso. Fue ahí cuando confesó estar enamorado de Jessica Bueno. Por aquel entonces, Bueno no mostró sus sentimientos. «Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos», comenzó diciendo.

«Aunque no quiso entrar en sus sentimientos no quiso juzgar los de su amigo, ya que ella en todo momento recalca su amistad. Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera», continuó. Por ahora, los dos están solteros y, aunque la sevillana también se ha dejado llevar ha indicado que una vez comiencen su rutina diaria se verá lo que pasa entre ellos.

Su ruptura con Pablo Marqués

Sobre su ruptura con Pablo Marqués, con quien estuvo unos meses tras su divorcio de Jota Peleteiro, comentó que «Partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos (…) No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, no tiene nada que ver. Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar. Yo creo que nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado y por ese simple hecho todavía no estoy preparada para empezar una relación con nadie más por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, yo no estoy preparada, estoy cohibida y ojalá me puedan entender».