El nombre de Jessica Bueno continúa en el disparadero, sobre todo, después de que se haya convertido en una de las grandes protagonistas de esta última edición de Gran Hermano VIP. Cuando la modelo entró a la casa de Guadalix de la Sierra tenía pareja. Junto a Pablo Marqués había iniciado un romance que después terminó en ruptura. Su cercana amistad con Luitingo, (que tembién tenía pareja, Pilar Llori) ha dado pie a numerosas especulaciones en cuanto a los sentimientos que ambos sentían. Mientras que la ex de Kiko Rivera sigue manteniendo su postura de que no siente nada por el cantante, éste sí que ha confesado que está enamorado de ella. Poco después de que Jessica fuera expulsada, la propia ex concursante confesó que su historia de amor con el empresario había llegado a su fin. Tras esto, Marqués ha compartido un enigmático mensaje en su perfil de Instagram.

Jessica Bueno y Luitingo / Mediaset

A través de un post, Pablo ha hecho una importante reflexión que, desde luego, no ha pasado desapercibida. «Mientras algunos intentan darse a sí mismos la apariencia de una cualidad que no tienen y se aturden con escasos fuegos de bengala, recuerdo lo que dijo Picasso, “El arte lava nuestra alma del polvo de la vida cotidiana. Sin el artista, estaríamos en un lío infernal. Es el artista quien, a golpe de pincel, convierte nuestros sueños en realidad y nos hace querer superarnos», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Palabras que, coinciden tras el anuncio de su ruptura con la maniquí. Por su parte, Jessica Bueno continúa ajena a este de tipo de comentarios, aunque antes de que Pablo Marqués publicara este post, Jessica se sinceró con sus seguidores.

El mensaje de Jessica Bueno

«Señoría pido la palabra para hablar: Me da paz saber que yo nunca tuve malas intenciones con nadie». Con estas líneas, Jessica Bueno arranca un texto en el que se sincera tras su encuentro con Luitingo. «Que gran noche la de ayer, emociones a flor de piel. Viviéndolo al 1000×1000 como siempre.

Gracias por todo vuestro amor y apoyo siempre, sois increíbles y nunca me cansaré de decirlo», sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Y es que, cabe mencionar que, en la gala del pasado jueves, Jessica y Luitingo tuvieron la oportunidad de verse las caras en el tradicional ‘juicio’ del final del concurso de Telecinco. De hecho, fue ahí cuando el artista se sinceró y, ante la pregunta del juez sobre si estaba enamorado de Bueno, respondió con un contundente «sí». Ante esta declaración, la también ex concursante de Supervivientes tuvo la siguiente reacción. «Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos», comenzó diciendo. «Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera», añadió.