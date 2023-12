Pablo Marqués ha decidido poner punto final a su historia de amor con Jessica Bueno. Así lo han confirmado él mismo desde sus redes sociales tras varias semanas protagonizando diferentes titulares que ponían en duda la continuidad de su relación con la sevillana, tras el comportamiento de la misma con Luitingo en Gran Hermano VIP 8. «Me he cansado de escuchar mentiras», comenzaba a explicar en el comunicado emitido en las historias de su perfil oficial de Instagram.

«Se ha dicho de todo cuando esta persona estaba en la casa pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero. Cuando salió Jessica ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella», proseguía, haciendo hincapié que en todo momento había utilizado su faceta más «respetuosa, firme y leal» para afrontar la situación. «El domingo por la tarde vi a Jessica en persona antes de su debate nocturno para decirle como me había sentido», señalaba, desmintiendo lo que la modelo dijo en directo cuando aseguró que no se había producido ningún tipo de encuentro entre ambos. «Me cansan las mentiras y los ocultamientos», sentenciaba.

Comunicado de Pablo Marqués sobre su relación con Jessica Bueno/ Instagram

Continuaba su mensaje solicitando tranquilidad después del huracán mediático al que ha estado sometido desde que Jessica Bueno entró como concursante de la última edición de Gran Hermano VIP 8 ya que no quiere forma parte de nada vinculado con la televisión: «No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida, ya que no quiero saber nada de televisión ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor respetarme», manifestaba.

Concluía el comunicado expresando sus ganas de rehacer su vida pese al mal de amores por el que acaba de atravesar: «Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar», escribía, zanjando por primera vez, en todo este tiempo, los rumores que le han posicionado en la primera línea mediática de la crónica social del país.

Jessica Bueno y Pablo Marqués en la Feria de Abril. / Gtres

Jessica Bueno, responde

En un principio Jessica Bueno había optado por una actitud mucho más diferente que la de su ex pareja. La pasada noche acudía al plató de Gran Hermano VIP y, como no podía ser de otra manera, fue preguntada por la presentadora por los rumores de ruptura que rodeaban su noviazgo con Pablo Marqués. Lejos de aclarar nada, la modelo optó por la discreción y prefirió dejar en el aire lo que había sucedido con su relación sentimental: «Ya lo iréis viendo. Prefiero no hablar de él».

Jessica Bueno en la gala de ‘El Debate de Gran Hermano’ / Telecinco

Sin embargo, tras ser conocedora de las palabras de Pablo Marqués en las redes, Jessica ha dejado a un lado el hermetismo por el que se ha regido hasta ahora para pronunciarse al respecto: «Me habéis obligado a dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía, pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, a mi palabra y a mi verdad», comenzaba a decir.

«Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a Pablo mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos. El domingo nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información que se me ha preguntado en plató. Y no, no hay terceras personas», zanjaba. Sin duda, este último movimiento en redes podría suponer un cambio de actitud de Jessica Bueno frente a las cámaras de cara a sus próximas apariciones públicas pero, por ahora, habrá que esperar hasta el domingo para conocer como actuará, en riguroso directo, cuando sea preguntada de nuevo por Pablo Marqués.