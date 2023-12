Jessica Bueno y Pablo Marqués ¿rompen su relación? por terceras personas

Ha pasado una semana desde que Jessica Bueno se convirtió en la última expulsada de la octava edición de Gran Hermano VIP. Desde entonces, una de las incógnitas que más le ha rodeado públicamente ha sido su relación con Pablo Marqués, la cual ha estado posicionada en el ojo del huracán durante todo su concurso por su sonado acercamiento con Luitingo, su otro compañero de la casa de Guadalix de la Sierra. Pese a que ella misma ha intentado evitar el asunto en cada una de sus apariciones públicas, no proporcionando ningún tipo de información y pidiendo respeto para al que hasta ahora era su pareja, ha sido inevitable frenar los diferentes rumores que señalan hacia una posible ruptura entre ambos.

Sin ir más lejos, la pasada tarde, José Antonio Avilés revelaba en el programa Así es la vida que Jessica Bueno habría pedido un tiempo a Pablo Marqués tras ser conocedora de unas conversaciones llenas de piropos que habría mantenido el empresario con una mujer vía Instagram. Fue el colaborador el encargado de enseñar a la sevillana dichas conversaciones el pasado domingo, las cuales, según relata, provocaron un estado de shock en la ex concursante. «Ella ve los mensajes y se queda muerta. Son del viernes a las 18:00 horas, cuando todavía Pablo no se había visto con Jessica, aunque sí se habían mensajeado”, comentaba.

José Antonio Avilés en el programa ‘Así es la vida’/ Mediaset

De acuerdo con el testimonio de Avilés, es en ese momento cuando Jessica toma la decisión de pedirle un tiempo a Pablo, pese a no haber tenido un encuentro personal desde su expulsión, solicitándole espacio y tiempo para saber qué rumbo debe tomar la relación o si, por el contrario, es conveniente zanjarla.

Dos actitudes muy diferentes

A las declaraciones de José Antonio Avilés se suma el misterioso mensaje que Pablo Marqués ha publicado en las redes sociales, el cual puede dejar entrever que el empresario podría haber dado el pistoletazo de salida a una nueva etapa. «¿Sabéis cuando todo empieza a brillar? Pues ahí, ahí». Con este mensaje, Pablo ha vuelto a retomar las redes sociales en un momento donde sus pasos y los de Jessica se han convertido en uno de los más seguidos por la crónica social del país.

Pablo Marqués/ Instagram

Mientras tanto, Jessica prefiere optar por una actitud mucho más diferente. Y es que desde que salió de la casa de Gran Hermano VIP, la que fue pareja de Kiko Rivera se ha mostrado reacia a dar ningún tipo de información sobre el estado actual de su relación sentimental. «Acabo de salir y tengo que enfocar todo. He estado centrada en mis hijos y es parte de mi intimidad, por lo que no se tiene que hablar de eso. No quiero que el enfoque sea si estoy con uno o estoy enamorada de otro. Solo quiero que os fijéis en cómo soy», sentenciaba durante la emisión del último GH VIP: El Debate.