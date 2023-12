Jessica Bueno coloca su relación con Pablo Marques en un nuevo punto

Nuevos datos salen a la luz sobre la relación de Jessica Bueno y Pablo Marqués. La ex pareja de Kiko Rivera se convirtió el pasado jueves en la última expulsada de Gran Hermano VIP, en un duelo que, finalmente ganó Pilar Llori. Con motivo de su salida de la casa más famosa de la televisión, Bueno ha estado en el plató de El Debate, presentado por Ion Aramendi, por primera vez. Ha sido entonces cuando ha hecho un recorrido por su paso por el concurso en el que tanto ha dado que hablar por su cercana amistad con Luitingo, ex de Llori. Vínculo que no ha pasado desapercibido dado que Jessica mantiene una relación con Pablo Marqués.

Jessica Bueno en la gala de ‘El Debate de Gran Hermano’ / Telecinco

De esta situación ha tenido que hablar con el presentador para despejar cualquier duda al respecto y, sobre todo, para saber en qué punto se encuentra su historia de amor con su pareja. «Eso me gustaría aclararlo, los que me conocéis sabéis que no me gusta hablar de mi vida sentimental. Entré en este concurso para que se me conociera un poco más y no de con quién estoy. Yo he hablado de Pablo, pero por eso ahora que no estoy dentro decido que él no ha sido concursante de GH y que merece tener su privacidad. Esto es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso», ha explicado.

«Me da la sensación que de que ya no estáis juntos por tus palabras», ha reflexionado el hilo conductor del programa a lo que Jessica ha querido añadir: «No se trata de esto, simplemente es que yo acabo de salir y tengo que enfocar todo, he estado centrada en mis hijos y es parte de mi intimidad que no se tiene que hablar de eso. No quiero que el enfoque sea si estoy con uno, estoy enamorada de otro, solo que os fijéis como soy».

Ion Aramendi junto a Jessica Bueno / Telecinco

Aunque ha preferido no entrar en esto, Frank Blanco ha querido hacer hincapié en el tema: «Nos puedes decir si has visto a Pablo o has tenido contacto con él». Y ella ha confirmado que no se han visto: «Si hemos hablado, pero acabo de salir, yo vivo en Bilbao, él vive en Madrid». «Estás en Madrid», ha apuntado el presentador, «No me ha dado tiempo», ha respondido Jessica. Aunque este entramado ha dado lugar a especulaciones en el plató. «No se entiende que él viviendo en Madrid no venga a ver a su pareja cuando sale expulsada», ha querido apuntar Miguel Frigenti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Un mensaje equivocado

Además, Jessica Bueno ha aprovechado su intervención para aclarar que el mensaje que pudo leer en su teléfono móvil nada más salir que pertenecía a Pablo no correspondía al último, sino a otro momento.»Era el último mensaje que él me había mandado antes de entrar a la casa, el que leí no era el último», ha aclarado la participante. Por otro lado, y en esta misma línea ha confesado el motivo por el que Pablo ha borrado las fotos de ambos juntos en sus redes: «Él ha subido unas fotos mientras he estado en la casa por apoyarme y ahora he salido y no hay necesidad de que eso esté ahí».