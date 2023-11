Jessica Bueno pone en jaque su relación con Pablo Marques: «No sé qué va a pasar»

La relación de Jessica Bueno y Luitingo continúa creciendo por momentos. La modelo y el cantante son uña y carne dentro de las paredes de la casa de Guadalix de la Sierra y las dudas sobre los sentimientos que comienzan a aflorar entre ambos son cada vez mayores. Mientras que Luitingo sí que ha dado un paso hacia delante, reconociendo que siente algo más que una amistad por la sevillana, Jessica continúa aferrándose a la discreción, ya que mantiene una relación sentimental con Pablo Marqués fuera del concurso. No obstante, uno de los videos emitidos la pasada noche en la gala semanal, ha puesto de nuevo en jaque la historia de amor de Jessica y Pablo.

Luitingo, con lágrimas en los ojos, preguntaba a Jessica sobre qué ocurrirá con su relación una vez salgan del reality y la respuesta de la modelo estaba marcada por la incertidumbre: «Ni idea. Supongo que estaré con mis niños, con mis padres, con mi hermano…», comenzaba a decir, sin mencionar en ningún momento a su actual pareja. Dichas palabras provocaron una risa en ambos la cual se cortó cuando Jessica pronunció lo siguiente: «No sé qué va a pasar con mi vida. No sé nada de la vida de Pablo, no sé qué piensa, no sé nada. Entonces cuando salga de aquí y lo vea y hablemos… no sé de qué forma va a cambiar mi vida cuando salga de aquí».

Jessica Bueno en ‘Gran Hermano VIP 8’/ Gtres

La escena de la conversación terminaba con una declaración de Jessica que no ha dejado indiferente a los telespectadores: «Nadie sabe por qué suspiro. No lo sé ni yo misma”, decía, dejando entrever que se encuentra en una situación muy dubitativa en cuanto a su situación sentimental se refiere. El plató se quedaba muy sorprendido ante estas declaraciones y Jessica se tuvo que enfrentar, minutos después, a la visita de su madre, quien le dio un toque de atención por la cercanía que estaba manteniendo con Luitingo en el concurso.

El contundente mensaje de la madre de Jessica Bueno

Loli, la madre de Jessica Bueno, era una de las visitas familiares más esperadas de la noche. Nada más reencontrarse, madre e hija se fundieron en un emotivo abrazo donde las lágrimas fueron las claras protagonistas. «Estás siento tú misma y quiero que sigas disfrutando. Los niños están bien. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti», comenzaba a decir Loli.

Las lágrimas saltadas con este momento 😢 ¡Jessica se ha reunido con su madre! 😍#GHVIPGala11 pic.twitter.com/q49pkm1bWD — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2023

Pese a las palabras de su madre, Jessica no se quedaba tranquila y decidía preguntarle sobre cómo estaba su pareja fuera: «Pablo está ahí en casa, todo bien, perfecto», respondía Loli. Mostrándose aún preocupada por si algunas de sus actitudes terminaban por decepcionar a sus seres queridos, la modelo reincidía de nuevo en el tema y era en ese momento cuando su madre le hacía una petición en forma de toque de atención: «Pues escúchame, la manita relajá’». Ante estas palabras, Jessica aseguraba que no había pasado nada con Luitingo y su madre no dudaba de su palabra: «Eso lo sé yo, como que te he parido».