Pablo Marqués está siendo uno de los mayores apoyos de Jessica Bueno durante su participación en Gran Hermano VIP. Si bien es habitual verle lanzar mensajes de amor a su novia a través de las redes sociales, donde destaca la calidad humana, la nobleza y la bondad de la ex miss, en las últimas horas el empresario se ha pronunciado sobre un tema algo más polémico: el acercamiento entre esta y Luitingo. A pesar de los sentimientos del músico hacia la modelo y de que se está hablando de un posible «tonteo» entre ambos, Marqués ha querido aclarar todas las especulaciones que rondan sobre la pareja dando un golpe sobre la mesa.

Jessica Bueno y Luitingo / Mediaset

«Este post va dedicado a todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar», empezaba escribiendo Marqués en su perfil de Instagram, acompañando el texto por una fotografía en la que aparece junto a su novia. «Me expongo aquí para que me digáis lo que queráis, cualquier comentario negativo, pero cuando Jessica termine su trabajo veréis el resultado y también quiero ver que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica. Os están manipulando las imágenes y os lo estáis creyendo. No os juzgo, pero yo no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper”, decía contundente.

Así mismo, enviaba un mensaje a su pareja: «Jessica, no te preocupes que ya hemos ganado. Lo voy a dar todo y cuánto más me digáis cosas negativas, más fuerzas me daréis para dar más y más. Después de todo, espero dar mi granito de arena para que sepáis y entendáis lo que es el amor verdadero, auténtico. Jessica me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar y eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa. Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros». Para terminar, redactaba una clara declaración de amor. «Mi Jess, te espero cuando salgas, y será un día más para nosotros. Nos falta vivir lo mejor y tenemos mil años para hacerlo», indicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Marques (@pablomarqueslife)

Esta declaración se produce después de que Jessica Bueno intentara limar asperezas con Luitingo, al que en un principio dijo que sentía que no debía ser su amiga por los sentimientos que él tenía hacia ella. Días más tarde, le decía que le quería mucho, provocando el desconcierto entre sus compañeros, aunque hace pocas horas, la modelo matizaba sus palabras. «Lo que te dije lo pienso de verdad. Más allá de la amistad que tenemos, creo que no somos compatibles como para ser algo más que eso, lo tengo claro. Podemos tener una relación guay de amigos, pero más allá de eso no porque yo tengo una mentalidad y unas necesidades distintas a las tuyas, no estaría tranquila contigo», explicaba Jessica.

Jessica Bueno / Gtres

«Yo sé que tú eres un poco chapado a la antigua, y yo estoy en un momento de mi vida en el que no necesito una pareja como tal, yo necesito vivir, salir, disfrutar de la vida», decía Jessica. Ante estas palabras, Luitingo no tardaba en reaccionar: «Déjate de rollos porque te estás metiendo en un berenjenal», le aconsejaba.