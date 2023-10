Desde que Jessica Bueno se convirtiera en concursante oficial de la octava edición de Gran Hermano VIP, mucho se ha hablado sobre su complicidad y/o relación especial con otro participante del reality: José Luis, más conocido como Luitingo, quien fue, curiosamente, expulsado por la audiencia, el pasado jueves, de la casa más famosa de la televisión en nuestro país. Sobre todo, tras las declaraciones que el cantante hizo a su llegada a plató, este domingo.

Luitingo parecía haber encontrado el amor en Pilar Llori en Guadalix de la Sierra. Sin embargo, durante el Debate del formato, a los mandos de Ion Aramendi, en el día de ayer, el cantante anunció que no quería seguir conociendo a la televisiva. ¿Por qué? «Yo salí con unas cosas en la cabeza pero no tengo sentimientos para seguir conociéndola», comenzó diciendo. «Me encanta estar con Jessica», añadió ante la mirada atónita de la propia Pilar y del resto de colaboradores y ex concursantes presentes. «¡Al final no estaba tan loca…! Tres mujeres en menos de un mes y medio. No eres Luis Miguel», respondió Pilar Llori. «La única que ha ido de verdad he sido yo, él ha jugado conmigo evidentemente. No me lo esperaba, me he quedado en shock. Hasta hace tres días decías que Jessica era una amistad y ahora resulta que sí que tenías sentimientos», añadió la influencer.

Pablo Marqués y Jessica Bueno en la Feria de Sevilla / Gtres

La revelación de Luitingo, sea como fuere, ha traspasado la pequeña pantalla y despertado la reacción, a su vez y por primera vez desde que comenzara el concurso, de la actual pareja sentimental de Jessica, Pablo Marqués. El modelo y empresario, que tuvo una relación con Lara Dibildos, ha roto su silencio a través de su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de veinticinco mil seguidores. Lo ha hecho con un carrusel de dos fotografías, las cuales ha acompañado de un texto un tanto intrigante. «Hoy me he levantado y he visto cientos de mensajes en RRSS y uno especial me preguntaba si quería ir a no sé qué ‘programa’ para hablar. Le he dicho que no, que me mantenía al margen pero tras su insistencia le he tenido que dar una respuesta más contundente», ha escrito Marqués para, inmediatamente después, invitar a los usuarios a pasar a la segunda fotografía.

En esta segunda instantánea, se puede ver una captura de una conversación de WhatsApp en la que Pablo habla con la persona que le ofrece ir a un programa. «Existen una serie de documentos e imágenes que no tenéis pero al final todo saldrá según lo previsto», comienza diciéndole. «Hay una trama mucho mayor de la que estáis creando pero no lo veis. Solo veis una punta en el iceberg. El resto está meticulosamente pensado para que salga el resultado correcto. De momento solo te puedo confirmar eso», concluye.

Las palabras de Pablo Marqués, lejos de esclarecer su situación con la ex de Kiko Rivera, han destapado, a ojos de los internautas, una posible estrategia que Jessica y él habrían pactado antes de la participación de la sevillana en el concurso. Y de ahí, quizás, que el empresario se muestra indiferente a los comportamientos de su novia.