Jessica Bueno la lía en ‘GH VIP 8’ al gastarse 75.100 euros del premio final

El pasado jueves 26 de octubre pudimos disfrutar de una nueva gala de GH VIP 8 presentada por Marta Flich. De esta forma, los espectadores fueron testigos de uno de los programas más completos y más tensos hasta la fecha. Y todo porque los concursantes se dieron cuenta de la gran cantidad de dinero que habían perdido del premio final por las decisiones de varios de ellos. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Jessica Bueno.

La modelo andaluza no dudó en pujar contra sus compañeros para poder conseguir su deseo, que no era otro que escuchar la voz de sus tres hijos. Como era de esperar, el resto de concursantes de GH VIP 8 no estaban de acuerdo con la actitud de su compañera, ya que el objetivo tenía que ser gastar el menor dinero posible del premio final.

Es más, Carmen Alcayde aprovechó la ocasión para recordar que todos estaban allí para ganar dinero, y no precisamente para perderlo. Aun así, Jessica Bueno decidió gastar nada más y nada menos que 75.100 euros para conseguir hacer realidad su petición. Por su acción, la cantidad del premio final disminuyó considerablemente hasta los 42.600 euros.

Estamos flipando con la subasta

😱😱😱😱😱😱 ¡75.100€ del premio final común es lo que va a gastar Jessica Bueno por cumplir su deseo!#GHVIPGala7 pic.twitter.com/LCW6dMyfrN — Gran Hermano (@ghoficial) October 26, 2023

Pero ese no fue el único gasto de la noche. El siguiente lo protagonizó José Antonio Avilés, al quitar 12.000 euros del bote a cambio de salvarse de la nominación y evitar ser expulsado el próximo jueves. El colaborador de televisión, al ser consciente de lo que había hecho, trató de justificarse: «A mí me apetece seguir aquí y si eso tiene un precio, y el concurso permite pagar por ello, yo lo hago».

De esta forma, de los 150.000 euros iniciales, el premio final estaría actualmente en 30.600 euros. Gustavo, concursante de GH VIP 8, reconoció haberse quedado sin palabras tras lo sucedido en cuestión de horas: «Me parece una pasada que nos hayamos quedado casi sin premio porque todos sabíamos dónde nos metíamos, que no veríamos a nuestra familia. Ya no hay premio».

Al ser consciente de que todas las críticas iban hacia ella, Jessica Bueno acabó estallando: «Lo que he hecho aquí hasta ahora ha sido llevarme bien con todo el mundo, nunca he pensado egoístamente, y veo como otras personas solo piensan en jugar, antes que los sentimientos de los demás». Además, añadió: «Entonces veía que esos 75.000 ya estaban gastados por Laura y no quería permitir que una vez más se salieran con la suya». ¡La que se ha liado! ¿Conseguirán recuperar algo de dinero o, finalmente, perderán todo?