‘GH VIP 8’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer y quiénes han salido nominados?

GH VIP 8 eliminó en su gala de este jueves 26 de octubre a uno de los concursantes más polémicos de la edición, que por fin se podrá reunir con una persona muy especial durante su estancia en la casa. Este es el expulsado y la lista de nominados de esta semana.

Álex Caniggia vivió tranquilo la gala después de ser salvado el pasado domingo gracias a los votos de la audiencia. Mientras el argentino sigue como uno de los grandes favoritos a la victoria, Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Luitingo se enfrentaban a una posible eliminación.

La peruana también se ganó la tranquilidad al ser la menos votada de los tres, por lo que pudo respirar antes del final. Fue entonces cuando el cantante y la ex colaboradora de Sálvame se jugaron la eliminación al final de la noche.

Finalmente, con un 67 % de los votos, el artista fue el eliminado con un enorme porcentaje. «Me da mucha pena. Gracias, pero no me sale celebrarlo… Estaba muy nervioso, tenía muchas ganas de quedarse. Es un concursante genial», lamentaba Alcayde, que tardó en celebrar que se queda en la casa.

Luitingo, por su parte, sí que se mostró afectado: «Me duele el porcentaje, me duele la expulsión, lo que voy a dejar en la casa y ya está. No esperaba tener un porcentaje alto». Pero sus problemas no se acabaron ahí, ya que ha protagonizado un triángulo amoroso junto a Jessica Bueno y Pilar Llori en las últimas semanas.

Jessica Bueno se rompe con la marcha de Luitingo 😢 #GHVIPGala7 pic.twitter.com/mrxY28TSNt — Gran Hermano (@ghoficial) October 26, 2023

Mientras la ex de Kiko Rivera se quedaba completamente hundida en la casa de Guadalix, Luitingo ha podido volver a verse con Pilar tras varias semanas separados. «Dije que por tu parte estoy segura de lo que sientes por mí, pero por parte de Jessica igual se estaba confundiendo un poco», dijo la ex concursante de GH VIP 8 en el reencuentro, que terminó con final feliz.

Estos son los nominados de esta semana en GH VIP 8

Este jueves cambió por completo la forma de nominar, dividiendo a los concursantes en dos grupos. Los primeros en entrar al confesionario fueron Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Álex Caniggia y Naomi, que decidieron elegir a José Antonio Avilés y a Marta Castro.

MADRE MÍA 😱 Avilés paga 12.000€ más para hacerse con la SALVACIÓN FULMINANTE 💥 ¡El premio final se queda en 30.600€!#GHVIPGala7 pic.twitter.com/l2rlb3NwcR — Gran Hermano (@ghoficial) October 26, 2023

En el salón se quedaron Gustavo, Susana, Zeus, Javier Fernández, Michael Terlizzi, Marta Castro, Jessica Bueno y José Antonio Avilés, que tuvieron que dar dos nombres del grupo que estaba en el confesionario. Las elegidas fueron Naomi y Carmen.

Pero ahí no se acabó la ceremonia de nominación, ya que Avilés decidió utilizar 12.000 euros del premio final para salvarse de forma automática de la nominación, metiendo en problemas a Javier Fernández, que ocupa su puesto.

Tras los cambios, esta es la lista de nominados de GH VIP 8 de esta semana: