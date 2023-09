Kiko Rivera reacciona tras el dardo de Jessica Bueno en ‘GH VIP’

Hace tiempo que Kiko Rivera tomó la decisión de alejarse de la pequeña pantalla, sobre todo a raíz de los enfrentamientos familiares que protagonizó. Sin embargo, su nombre vuelve a sonar con mucha fuerza y más después de que Telecinco haya levantado su veto. En esta ocasión, lo ha hecho como pieza clave en la primera discusión de Jessica Bueno en GH VIP, una conversación sobre sus ex parejas que le ha llevado a recordar al hijo de Isabel Pantoja.

Hablando del amor del pasado, la modelo se llevaba al terreno personal un comentario de su compañero Luitingo en el que afirmaba que había personas que solo se juntaban con otra por dinero. Unas palabras que sentaban como un jarro de agua fría a Bueno, que en un intento de defender su postura, respondía: «Tú sigue con tu monólogo de que el dinero lo es todo. Has dicho cosas absurdas, estás generalizando. A mí me han juzgado por eso. No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote». Tras esto, decidía meterse en la cama y romper a llorar.

Jessica Bueno y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP 8’/ Mediaset

Pese a no querer dar nombres, en la red han apuntado que el ex al que se refería podría haber sido Kiko Rivera, al que conoció tras su paso por Supervivientes y con el que tuvo un romance y un hijo en común. «Yo nunca me he aprovechado de nadie. En su día, he aportado lo mismo que la otra persona», sentenciaba. Y de nuevo, silencio. Ahora, ha sido Kiko Rivera el que ha respondido en su cuenta de Instagram, tan misterioso como de costumbre, pero lanzando un dardo envenenado en forma de canción que no ha pasado desapercibido.

Jessica Bueno y Kiko Rivera en un photocall / Gtres

El Dj no ha querido hacer mención a la polémica que le ha vuelto a situar en el ojo del huracán televisivo, pero sí ha compartido una imagen bajo el título: ‘Menudo año de cosas maravillosas me esperan’. Y estas palabras han ido acompañadas de una canción que reza: «Qué está pasando, que la gente se levanta criticando. Y sin conocerte andan comentando y por un lado cualquiera sale hablando». Sin más, discreto pero conciso.

Jessica Bueno y Kiko Rivera en Miami / Gtres

La realidad es que no es la primera vez que el nombre del hijo de Isabel Pantoja suena en la casa de Guadalix de la Sierra. Hace tan solo unos días, Jessica Bueno recordaba, junto a Sol Macaluso, uno de los momentos más tristes de su vida. «Ahora no sé si estoy embarazada en este momento, no quiero ilusionarme», decía la periodista tras haber perdido a los bebés que esperaba. A lo que la modelo le contestaba: «¿Sabes que cuando te hacen un legrado luego te quedas enseguida? (…) ¿Era la primera vez? Porque siempre pasa la primera vez. A mí me pasó. Yo creo que no llegaba a los tres meses y luego me quedé muy rápido». Unas palabras con las que recordaba el aborto que sufrió durante su romance con el Dj, tras el que vino su primer hijo en común.