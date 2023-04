Jessica Bueno y Kiko Rivera se han reencontrado en el aeropuerto de Sevilla. El dj llevó hasta allí a su hijo mayor, Francisco, para que lo recogiera su ex pareja después de pasar la Semana Santa con él. Por su parte, la modelo ha estado disfrutando de unos días de descanso en Andalucía junto a Pablo Marqués. A su llegada al aeropuerto, el hijo de Isabel Pantoja no hizo declaraciones, pero se mostró de buen humor. Kiko Rivera mantiene una relación cordial con su ex pareja, que no está atravesando su mejor momento.

La modelo ha protagonizado en las últimas semanas una de las rupturas más sonadas de los últimos tiempos. Jessica Bueno y Jota Peleteiro ponían punto final a su matrimonio hace apenas unos meses, en noviembre, y la ex de Kiko Rivera se ha refugiado en los últimos tiempos en su trabajo, su familia y su hijo. Unos apoyos a los que ahora se ha sumado Pablo Marqués, su nueva ilusión. Junto a él ha estado en estos días de descanso por Semana Santa y ambos han dado muestra del dulce momento por el que están pasando. Curiosamente, fue Jota Peleteiro el que, hace algo menos de un mes, sacó a la luz el romance de Jessica Bueno y Pablo Marqués, con una llamativa publicación que compartió en sus redes sociales.

Por su parte, en las últimas horas, Kiko Rivera ha vuelto a dar muestra de su tensa relación con su hermana, Isa Pantoja. La colaboradora ha visitado a su pareja, Asraf Beno, en Honduras, donde se encuentra participando en la última edición del reality Supervivientes. Tras la visita de Isa, en la que la hija de Isabel Pantoja ha estado animando a su prometido, Kiko Rivera ha aprovechado para recurrir a las redes sociales y sacar la cara por su primo, Manuel Cortés, que ha protagonizado más de un desencuentro con Asraf. De hecho, la propia Isa Pantoja se ha mostrado muy crítica tanto con Manuel como con su hermana.

Sin embargo, Kiko Rivera se ha puesto del lado de su primo. El dj ha publicado un storie en el que ha expresado su apoyo a Manuel: «Te quiero con locura. No eches cuenta de nada y disfruta de tu experiencia. El tiempo pone a cada uno en su lugar», ha escrito Kiko Rivera, en un mensaje que deja claro no solo que se posiciona al lado del hijo de Raquel Bollo, sino que, además, se pone frente a su hermana. No es la primera vez que hace algo así. Hace unos días, el dj también recurría a las redes sociales para dejar claro que apoyaba a Manuel Cortés en cualquier circunstancia: «Contigo hasta el fin del mundo», escribió.