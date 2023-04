Jessica Bueno, feliz, ya no esconde su ¿relación? con Pablo Marqués

Jessica Bueno (32) ya no se esconde. Dos semanas después de que su ex, Jota Peleteiro (31), publicara una imagen de la modelo junto al empresario Pablo Marqués, con la que daba a entender que ambos habían iniciado una relación sentimental, la sevillana ha compartido una imagen de él. Ha sido en la madrugada de este domingo cuando la ex de Kiko Rivera (39) ha compartido a través de su perfil de Instagram un vídeo que a su vez Pablo había publicado también en el suyo, junto a un cuadro que Jessica tiene en su casa y que, al parecer, habría pintado el empresario, quien es también un aficionado a la pintura. «Mi cuadro», ha escrito.

Así, pese a que ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto de las informaciones que apuntan a su romance, lo cierto es que tampoco muestran intenciones de esconder los momentos que los unen y que pasan en compañía del otro.

«¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo el Dibildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines», fueron las incendiarias palabras que el deportista publicó en redes sociales, junto a la imagen en cuestión de los dos protagonistas compartiendo mesa en un restaurante.

Ante este ataque, y lejos de reprochar nada al que fuera jugador del Brentford, la modelo prefirió mantenerse en un segundo plano y blindar su postura por el bienestar de sus hijos en común con el deportista, centrándose así en sus proyectos profesionales, en sus pequeños. «Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada. No voy a hacer ninguna declaración porque va a velar por el interés de sus hijos». «Mi conciencia está súper tranquila, no hay nada en mi vida que pueda malinterpretarse o juzgarse», zanjaba ante los micrófonos de Onda Vasca, lanzando así un dardo indirecto a su ex a la hora de considerar que ella sí que ha hecho todo de la manera más correcta posible y sin intención alguna de herir los sentimientos de nadie.

Fue el pasado mes de noviembre cuando se conoció que Jessica Bueno y Jota Peleteiro habían puesto punto final a su relación tras más de diez años juntos y dos hijos en común, José Ignacio y Alejandro, de seis y un año de edad respectivamente; en medio de rumores de infidelidad por parte del ex futbolista a la modelo con una chica que conoció el pasado verano en Ibiza y que responde al nombre de Miriam. La misma con la que curiosamente, ha terminado por iniciar una relación de la que ambos presumen con sus seguidores. «Tras un período de reflexión y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa», comenzada diciendo el comunicado de Jota en el que confirmaba que su matrimonio con Jessica Bueno llegaba a su fin.