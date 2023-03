A Doña Sofía (84) y Lady Di se les otorgó (o casi) el título de reina consorte como futuras esposas de un monarca reinante. Pero ni fueron felices ni comieron perdices como prometen todavía hoy los cuentos de niños. La sombra de la infidelidad recabó sobre ellas prácticamente desde que iniciaran su relación con sus respectivos maridos, el Rey Juan Carlos I (85) y Carlos III del Reino Unido (74), que se convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022.

Primero fue Diana, princesa de Gales. Hija menor de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche, se convirtió en figura mediática tras anunciarse su compromiso con el por entonces príncipe Carlos tras un breve noviazgo. Su boda tuvo lugar el 29 de julio de 1982 en la catedral de San Pablo de Londres, sin embargo, apenas 15 años después, la pareja ponía fin a su matrimonio a través de un comunicado oficial enviado por los abogados de ambas partes. «Sus Altezas Reales el príncipe Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales han concluido los términos del acuerdo para su divorcio. Las negociaciones, que fueron amistosas, han sido posibles gracias a las cláusulas del príncipe de Gales y la aceptación de ellas por parte de la princesa. Sus Altezas Reales continuarán compartiendo responsabilidades iguales en la educación y custodia de sus hijos», rezaba.

Al tiempo, y aunque era un secreto a voces, Lady Di confesó que la suya había sido una «relación de tres» y mancilló la imagen de la que sabía que era la amante de su ya ex marido, una ama de casa de clase media alta de Wiltshire: Camila Parker-Bowles. «Éramos tres en este matrimonio. Había demasiada gente. Charles está obsesionado con las tetas de Camila, y yo no las tengo tan grandes como las de ella», confesó. Unas palabras que obligaron a Parker a huir de la escena pública durante más de un año para no enturbiar la imagen del futuro heredero de la Corona Real Británica.

En España, el Rey Juan Carlos I se casó con doña Sofia de Grecia con la conformidad de las dos familias reales, la bendición del Papa Juan XXIII y el consentimiento del dictador Francisco Franco en una ceremonia que tuvo lugar eso sí, en Atenas, la ciudad que vio crecer a la monarca, el 14 de mayo de 1962. Ambos se conocieron en 1954, en un crucero a bordo del yate Agamenón que organizó la madre de la entonces princesa, Federica de Grecia.

Desde bien temprano, la suya fue una relación gélida y bien (o no tanto) disimulada. Al menos hasta el nacimiento de sus tres hijos: las infantas Elena (59) y Cristina (57), y el Rey Felipe VI (55), pues fue entonces, cuando comenzaron a extenderse los rumores de infidelidad del monarca a su esposa. Tanto, que según la periodista Pilar Eyre (71), la Reina Sofía llegó incluso a plantearse el divorcio, pero Federica de Grecia la disuadió: «No lo abandones nunca, no dejes de ser Reina», le aconsejó. Y la emérita cumplió hasta nuestros días con el fin de no desmoronar la imagen de la familia Borbón ni de la corona pese a hace una vida completamente paralela a la de su marido.

A ellas se suma ahora Catalina, princesa de Gales desde que se comprometiera en octubre de 2010 en Kenia, durante una estancia de diez días en la reserva natural Lewa Wildlife Conservancy, con el príncipe Guillermo de Gales, primero en la línea de sucesión al trono de los quince Reinos de la Mancomunidad. Y es que si bien ha sido algo recurrente en los últimos años, los rumores de una supuesta infidelidad del príncipe hacia su esposa -esquivados por ambas partes-, han vuelto a cobrar fuerza en las últimas semanas después de la publicación de nuevas informaciones en algunos medios británicos que apuntan a que Guillermo habría pasado el pasado 14 de febrero -día de los enamorados- en compañía de otra mujer. Concretamente de Rose Hanbury (38) marquesa de Cholmondeley, ex modelo y ex miembro del personal político.

Precisamente con Rose fue con la mujer que ya se relacionó al heredero al trono en abril de 2019 tras ver la luz unas imágenes de ambos en actitud muy cercana y cariñosa en un club nocturno.