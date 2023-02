Los Franco, desde dentro: radiografía humana de una familia en el punto de mira

Hablar de la familia Franco en España es sinónimo de debates que van más allá de cualquier ideología política. Nadie queda indiferente ante un apellido con mucho peso en la historia de nuestro país y que habitualmente está asociado a sombras, pero también a luces. Actualmente, los miembros del clan más conocidos son los nietos del que fuera caudillo durante casi 40 años. Estos son: Carmen Martínez-Bordiú, Francis Franco, María del Mar Martínez, Mariola y Jaime Martínez-Bordiú.

A menudo, la familia aparece en los titulares por asuntos de lo más espinosos. Los más reciente son la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco o su batalla judicial con el Estado, a razón de que éste presentara una demanda contra ellos para reclamarles 564 bienes que se encuentran en el interior de Pazo de Meirás, propiedad de la organización política nacional desde diciembre de 2020 y antaño de la familia.

Durante décadas ha resultado realmente difícil conocer el lado más personal de cada uno de los nietos del general. Entre otras cosas, porque ellos han decidido hermetizar al máximo su vida privada, quizá hastiados de ser blanco de iras. Sobre ellos se ha escrito (y dicho) muchas cosas. Al fin y al cabo, son demasiados años en la picota. Que si son poseedores de fortunas inmensas, que si entre los hermanos se llevan mal… ¿pero qué piensan ellos?

La verdad que no se ve tras la familia Franco

Look ha querido ahondar en la parte más humana de la familia Franco y lo cierto es que no ha sido sencillo penetrar el búnker en el que han convertido su intimidad. Pero Francis Franco ha atendido nuestra llamada con el fin de arrojar algo más de luz a nivel social sobre el famoso clan. El marqués de Villaverde habla con este digital de las relaciones con sus hermanos, desvelando algunos episodios nunca antes contados, por ejemplo, con su hermana, Carmen Martínez-Bordiú, quien este domingo cumple 72 años.

Algo que queda muy claro después de la conversación es que el vínculo entre ellos es sólido y no tiene fisuras: «Una de las cosas de las que me enorgullece es que siendo 7 hermanos, cada uno con su opinión y tras varios pleitos con la exhumación y el pazo, seguimos todos unidos. Nos ponemos todos de acuerdo para lo principal. Hemos partido peras, hemos pasado problemas, vicisitudes y ahí seguimos», dice el ex marido de Miriam Guisasola.

A Carmen y Francis se les ha atribuido un conflicto fraternal a raíz de la posesión del ducado de Franco, que, para quien no lo sepa, fue un título nobiliario con grandeza de España originaria creado el 26 de noviembre de 1975 por el Rey Juan Carlos I.

Esta distinción estuvo en posesión de Carmen Polo y después en Carmen Franco, viuda e hija del caudillo, respectivamente. A la muerte de la segunda, Carmen Martínez-Bordiú cumplió con el pago de tasas y demás trámites para ser reconocida como duquesa de Franco, un título que ostentó desde julio de 2019 hasta que fue suprimido el 21 de octubre de 2022 a razon de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Previamente, Francis se había cambiado el orden de los apellidos, poniendo primero Franco.

¿Hubo conflicto fraternal por el ducado?

Francis Franco responde honestamente a este digital: «No es cierto que me lleve mal con Carmen, es una persona estupenda, una bellísima persona, pese a que en maneras de ser estamos en las antípodas». De hecho, nos cuenta lo que estuvo a punto de suceder: «Nada de peleas por el título. Ella estaba dispuesta a cederme el ducado de Franco a cambio del marquesado de Villaverde. Al final se lo han quitado y habrían hecho lo mismo conmigo».

Los Franco han salvado escollos que han amenazado su buena sintonía: «Hemos tenido una herencia envenenada porque había una gran cantidad de propiedades que nos han sido discutidas. Hemos tenido que estar de acuerdo en tomar decisiones clave. Me enorgullezco de estar unidos pese a pensar diferente y a haber dinero de por medio», cuenta el marqués de Villaverde.

La mejor prueba de que entre los hermanos existe buena relación es que se preocupan por verse con cierta frecuencia: «Ahora procuramos reunirnos una vez al mes, antes era cada 15 días». Y desvela que «tenemos un grupo de WhatsApp donde contamos novedades y hablamos». Eso sí, no es en forma de comidas familiares: «Nos reunimos modo trabajo, en una mesa porque cada uno vive en un sitio».