La Casa Real Británica está en alerta por uno de sus miembros más importantes. El Rey Carlos se encuentra ‘solo’ ante la convalecencia de su esposa, Camila Parker-Bowles, que el pasado 14 de febrero dio positivo en coronavirus y, desde entonces, se encuentra apartada de la agenda oficial y aislada para evitar contagios. Una situación que ha generado cierta alarma, ya que han pasado casi diez días desde que se confirmara la ‘baja’ de la Reina Consorte. Es más, se esperaba que ya esta semana pudiera estar ya recuperada y retomara sus compromisos. Pero no ha sido así.

Fuentes del Palacio de Buckingham informaban primero de que la esposa del Rey Carlos iba a ausentarse de un compromiso porque estaba indispuesta y, poco después, se confirmaba el positivo por coronavirus. Las mismas fuentes eran las que revelaban que la Reina Consorte se encontraba estable y de buen humor, muy apenada por tener que ausentarse de algunos actos, así como deseando retomar su agenda con normalidad. Algo que, por el momento, no ha podido ocurrir.

Es más, apenas un día después de confirmarse el motivo de la ausencia de Camila Parker-Bowles, el Palacio de Buckingham anunciaba que, de cara a la Coronación el próximo mes de mayo, el deseo del Rey y de la Reina Consorte era que la esposa de Carlos III no estrenara una corona nueva, sino que se iba a rehabilitar la Corona de la Reina María, bisabuela del monarca. Algo que, por una parte, ha llamado la atención porque no se recurre a la de la Reina Madre, a la que Carlos estaba muy unido y que era, según muchas fuentes, la primera opción. Sin embargo, la decisión de Buckingham resulta cuanto menos lógica, ya que la pieza de Elizabeth Bowes-Lyon incorpora el polémico diamante Koh-i-Noor y así se evita cualquier tipo de especulación. En lugar de esto, a la Corona de la Reina María se le van a incorporar algunos de los broches de la Reina Isabel, de la colección de diamantes Cullinan.

A pesar de que han pasado casi diez días desde que se confirmara el positivo de la Reina Consorte, la esposa de Carlos de Inglaterra aún no ha podido retomar su agenda. El Palacio de Buckingham anunciaba este miércoles una nueva ausencia de Camila en un acto programado, al que tenía que acompañar al Rey. Estaba previsto que ambos visitaran Felix Poject, ubicado en la zona este de Londres, una organización benéfica de redistribución de alimentos. No obstante, no fue hasta que el monarca llegó solo al acto cuando fuentes oficiales confirmaron el motivo de la ausencia de la Reina Consorte: «Su Majestad se ha recuperado excelentemente de la enfermedad de la semana pasada. Sin embargo, para permitir una preparación adicional antes de la recepción literaria reprogramada del jueves y otros compromisos, Su Majestad no asistió al compromiso del Proyecto Felix de hoy», revelaron desde Buckingham.

Aunque Camila Parker-Bowles no acudió a acompañar al Rey a esta visita, algunas fuentes apuntan a que su reaparición podría ser inminente, antes de que finalice la semana. Sin duda, una buena noticia para la Casa Real, después de que hace apenas unos días, el propio Carlos III tuviera que hacer frente a un grupo de manifestantes que le increparon duramente en una visita a Milton Keynes. Un acto en el que estaba prevista la presencia de su esposa, que se ausentó por enfermedad.