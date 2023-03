La postura pacífica de Jessica Bueno en su guerra con Jota Peleteiro: «Mi conciencia está tranquila»

Habiendo pasado ya varios meses desde que tuvo lugar la ruptura entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno, a esta última no le ha quedao más remedio que rehacer su vida de la mejor manera posible. Algo que se complicaba por momentos cuando, pese a haber ocupado ya su corazón con otra mujer, el ex futbolista no tenía reparo en hacer uso de sus redes sociales para criticar duramente a la que fuera su compañera de vida por medio de una publicación en la que aparecía junto a Pablo Marqués, ex novio de Lara Dibildos, tachando a ambos de «mantenidos».

Ante este ataque, y lejos de reprochar nada al que fuera jugador del Brentford, la modelo prefirió mantenerse en un segundo plano y blindar su postura por el bienestar de sus hijos en común con el deportista, centrándose así en sus proyectos profesionales, en sus pequeños y en su posible incipiente romance con Pablo Marqués. Sin embargo, ha sido ahora cuando la ex de Kiko Rivera ha querido acaparar la primera plana mediática ante los micrófonos de Onda Vasca, aunque con fines totalmente alejados de los personales: «Llevo cuatro años estudiando, así que estoy preparada para realizar cualquier tipo de evento ya sea de moda, empresarial e incluso eventos en el metaverso. Es una forma de hacer lo que más nos gusta, a nuestra manera», explicaba, haciendo referencia a la empresa que ha creado con su amiga Lorena Bermúdez y que ambas han bautizado como Birya Studio.

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, la influencer ha hecho referencia a la ciudad en la que ha vivido durante los últimos años y en la que tiene planes de futuro: «Estoy enamorada de Bilbao. Me gustaría que mis hijos pasaran aquí la adolescencia, es una ciudad muy cómoda», aseguraba la propia Jessica, dejando entrever que no tiene intención alguna de volver a Sevilla, probablemente para que así sus pequeños puedan estar más cerca también de su progenitor y sobre todo sabiéndose que ahora la modelo cuenta con una nueva residencia en la capital vizcaína.

Para poner el broche de oro a su intervención, Bueno ha querido hacer hincapié en el buen momento en el que se encuentra a nivel personal, habiendo sabido salir airosa de un divorcio totalmente inesperado para el panorama nacional que ha puesto punto final a una historia de amor sin final feliz: «Mi conciencia está súper tranquila, no hay nada en mi vida que pueda malinterpretarse o juzgarse», zanjaba, lanzando así un dardo indirecto a su ex a la hora de considerar que ella sí que ha hecho todo de la manera más correcta posible y sin intención alguna de herir los sentimientos de nadie ni mucho menos de una persona con la que ha convivido durante casi una década, habiéndose dado el «sí, quiero» el pasado 6 de julio de 2015 en Málaga, matrimonio fruto del cual nacieron sus dos hijos en común.