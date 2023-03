Kiko Rivera confirma las sospechas de Isa Pantoja a golpe de dardo encubierto

Pese a que en los Cayos Cochinos Asraf Beno y Manuel Cortés están protagonizando uno de los desencuentros más sonados de la edición, tal vez lo que no podían llegar a imaginar es que esa enemistad derivaría al plató del programa de Telecinco, en el cual Isa Pantoja y Raquel Bollo parecen haber roto cualquiera de los vínculos que las unía previamente. Y es que, la hija de la tonadillera no ha tenido reparo en sacar la cara por su prometido contra nunca antes, algo que hacía que la que fuera esposa de Chiquetete estallara subiendo el volumen de su voz. Sin embargo, lejos de culpar a la sevillana, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa tenía claro que el culpable de que su primo tuviera una imagen negativa de su novio no era otra que su hermano, Kiko Rivera.

«Una persona que conoce a Asraf, que le cae mal y que se lleva bien con Manuel es mi hermano (…) Igual que yo le he dicho a Asraf que me duele que discuta con ellos, el otro le ha podido dar luz verde a Manuel», indicaba la propia Isa, con cierto pesar a la hora de creer que el hijo de Paquirri ha podido llegar a ser el detonante de la mala relación entre el hermano de Alma Cortés y el también colaborador. Algo a lo que no había reaccionado el DJ hasta ahora, que no ha dudado en aprovechar para hacer uso de sus redes sociales y lanzar un dardo encubierto y sin tapujos a su hermana, demostrando así estar de parte de su primo contra viento y marea.

Hace tan solo unas horas, el marido de Irene Rosales compartía con su más de un millón de seguidores en Instagram la imagen oficial de Supervivientes de su primo Manuel a la que acompañaba con unas palabras claras: «@manuelcortesbollo contigo hasta el fin del mundo». Una declaración con la que demuestra estar dispuesto a permanecer firme en sus convicciones a la hora de ser uno de los apoyos fundamentales del hijo de Raquel Bollo fuera de Honduras, lo que deja entrever que quizá la hipótesis de su hermana podría ser cierta y podría haber sido él el que le ha hablado en cierto modo mal de Asraf, sobre todo teniendo en cuenta que ambos no gozan de una muy buena relación amistosa pese a ser cuñados. Algo que no resulta en absoluto extraño ya que Kiko e Isa llevan meses sin entablar conversación alguna a raíz de que la hija de la intérprete de Marinero de luces diera un golpe en la mesa para quejarse sobre algunos de los testimonios públicos que otorgaba el cantante sobre ella en algunas de sus revistas de cabecera, dejando en muy mal lugar la imagen de su hermana, la cual parece estar dispuesta a dejar el pasado atrás para actuar únicamente guiada por la madurez que a día de hoy la caracteriza.