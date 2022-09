Isabel Pantoja acerca posturas con Kiko Rivera en el aniversario de la muerte de Paquirri

Hace un año que Isabel Pantoja y Kiko Rivera demostraron públicamente su guerra mediática con Paquirri como protagonista indirecto. El diestro recibe sendos homenajes por parte de su viuda y de su hijo dos veces al año, en forma de ramos de flores enviados al cementerio de San Fernando (Sevilla) donde descansan su restos mortales. La primera, el 5 de marzo, fecha de cumpleaños, y la segunda, cada 26 de septiembre para conmemorar el día que el matador perdió la vida por culpa de una cornada recibido en la plaza de toros cordobesa de Pozoblanco, en Andalucía.

La costumbre de los familiares del diestro siempre ha sido enviar un ramo de flores conjunto como tributo, pero esa tradición se rompió en marzo del 2021 al haber estallado meses antes el conflicto entre madre e hijo. La emisión de Cantora, la herencia envenenada, donde Kiko señaló y denunció públicamente a su madre, hicieron que en el cumpleaños de Paquirri decidieran mandarlo por separado. Algo que repitieron el 26 de septiembre de 2021, pero que ahora ha cambiado por completo.

Isabel Pantoja ha reculado y ha decidido incluir a su primogénito en el ramo: «Tu esposa e hijo» reza la cinta que lo envuelve. Un gesto que podría denotar un acercamiento entre ellos después de muchos meses de agria polémica. Sea como fuere, lo cierto es que siguen prefiriendo llevar a cabo este gesto por separado, pero es llamativo ese cambio. Por su parte, el artista sevillano ha enviado otro en su nombre y el de sus nietas. Del mismo modo, los hermanos del matador de Zahara de los Atunes también se han acordado de su aniversario.

Cada 26 de septiembre es siempre una fecha señalada y que despierta la reacción de los familiares de Paquirri. Uno de los que no falla a su cita con el recuerdo es su hijo. Kiko Rivera acostumbra a acordarse de su padre en cada fecha relevante. Hay que recordar que él tenía solo 7 meses de edad cuando su padre perdió la vida y que son varias las ocasiones en las que ha mostrado su pena por no poder haber compartido apenas vida con él. En esta ocasión le ha dedicado un bonito mensaje, acompañado de una de las pocas imágenes que padre e hijo tienen juntos: «Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamás volví a sentir tus abrazos ni tus besos. A día de hoy y siendo padre de 3 hijos se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar cómo tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá dónde quiera que estés, te amo con todo mi ❤️ y te echo tanto de menos…», ha escrito.

La publicación de Kiko Rivera ha despertado la reacción de su mujer, Irene Rosales, quien también se ha acordado de quien habría sido su suegro: «Su alma vive en nosotros ♥️».