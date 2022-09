Pese a que los enfrentamientos entre su hermano y su madre ya son un tema constante en televisión, Isa Pantoja siempre ha sido muy prudente con sus palabras. Hasta ahora. La hija de la tonadillera se ha sentado en el Deluxe para hablar alto y claro sobre todo lo que estos últimos meses ha situado su nombre en el foco mediático. Y es que, es la primera vez que la colaboradora abre de par en par su corazón para contar su actual situación con la intérprete de Marinero de luces.

Una de las preguntas más esperadas de la noche ha sido cuándo fue la última vez que madre e hija se vieron en persona. Y por fin, Isa Pantoja ha revelado la cuestión: “Este verano la he visto una vez. He ido a verla por su cumpleaños”. Lo cierto es que la joven ya comunicó por aquel entonces que había ido a Cantora a ver soplar las velas a su madre en compañía de su hijo Alberto, porque en un día tan especial quería estar junto a ella. Sin embargo, la propiedad de la tonadillera no es de agrado para su hija: “A mí Cantora me… salgo con una energía muy negativa y salgo mal. No por mi madre, por todo lo que representa”.

Pese a todo lo que ha ocurrido este último año, la novia de Asraf ha seguido manteniendo el contacto con Isabel Pantoja, aunque ahora están viviendo “un momento de tranquilidad”. Tal y como ha comunicado la influencer en plató, su relación actual es buena, aunque tiene un pequeño pero: “Mientras no mencionemos temas de personas con las que tenemos diferentes opiniones pues está todo bien”. En cuanto a su madre, que está resurgiendo de sus cenizas como un ave fénix, Isa ha confesado que poco a poco está mejor: “Ella está más recuperada y con el tema de la gira tiene bastante ilusión con eso. Ella no me escribe para decirme que vaya a verla. Ella ya tiene teléfono, así que me puedo comunicar con ella directamente”.

Sin embargo, volviendo a Cantora, la hija de la tonadillera ha querido dejar claro que ella no va más por allí porque “ya no es lo que era antes”. Al parecer, desde que Kiko Rivera e Isabel Pantoja dejaran su relación materno-filial aparcada, la vida en la propiedad ha cambiado por completo. “Desde que pasó lo de mi hermano no me gusta estar allí. Las amigas de siempre de mi madre ya no están… Ya no es lo que era antes. Cuando yo voy están todos, yo saludo a mi madre, normalmente voy con Alberto y luego ya me quedó sola con ella en el salón. Yo puedo hablar con ella a solas pero es el ambiente, el entorno…”, ha confesado, explicando que actualmente la relación con su tío es nula, aunque ambos ya lo han aceptado. “Él respeta que cuando yo llego él se retira”, ha zanjado.

Nuevos frentes abiertos

Sentada en el Deluxe, Isa Pantoja ha aprovechado la oportunidad para narrar, una vez más, que con su hermano Kiko no tiene relación ninguna. Sin embargo, la situación con Irene Rosales es más complicada. “Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía”, ha comenzado explicando. Y es que, cuando hace ya un tiempo Isa y Kiko eran inseparables, la empresaria fue un pilar fundamental en su vida.

Sin embargo, las cosas en poco tiempo han dado un giro de 180 grados y, aunque ella entiende la posición que ha tomado su cuñada, tiene claro una cosa: “A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo”. Asimismo, la colaboradora ha querido aclarar que, pese a todo, entiende que Irene se posicione junto a su marido, algo que en su lugar todos habrían hecho: “Es normal, lo que pasa es que ha habido cosas que a mí me han molestado y que involucran a los más pequeños de la familia”. Unas declaraciones que dejan la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, pues la protagonista de la noche no ha querido entrar en detalles, solo soltar la bomba.