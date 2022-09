Isa Pantoja, tajante ante un acercamiento con Kiko Rivera: «No está en mi mente»

La relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera está en stand by. Desde hace unos meses los hermanos no mantienen ningún tipo de relación y, este viernes, la hija de Isabel Pantoja ha hablado alto y claro sobre en qué punto se encuentra la relación con el DJ. Además, ha indicado si existe o no la posibilidad de una posible reconciliación.

“Me está respetando mi tiempo. No le puedo decir nada, el pobre se ha ido de vacaciones (…) Me doy cuenta de que he bajado un poquito”, ha dicho Isa en tono conciliador después de ver unas imágenes de Kiko en El programa del verano. Sobre cómo reaccionaría si el cantante decide tener contacto con ella, la colaboradora ha dicho que no cree que pudiera descolgar el teléfono en un primer momento. «No está en mi mente», ha indicado muy sincera.

Sin embargo, Isa Pantoja, ha dejado claro que se alegra de todo lo bueno que le pase a su hermano. Gesto con el que demuestra que pese a las diferencias familiares el cariño sigue estando presente. «Me alegro de lo bueno que le pase a mi hermano», ha reconocido. Pese a que por el momento, parece que los hermanos no van a tener esa esperada conversación, puede que en un futuro se sienten y entierren el hacha de guerra, para así retomar la buena relación que siempre han tenido.

De esta manera, Isa Pantoja ha dado el último parte sobre cómo se encuentran las cosas con su hermano después de meses sin hablarse. Las declaraciones del artista sobre la influencer no le sentaron nada bien. Fue entonces cuando comenzó su distanciamiento, a principios de este 2022.

Kiko Rivera ha aterrizado hace unos días en España tras pasar unas vacaciones familiares con sus hijos y su mujer, Irene Rosales. Ambos sufrieron un pequeño contratiempo de salud del que se recompusieron rápidamente. Kiko sufrió una insolación, motivo por el que tuvo que pasar parte de su tiempo en la habitación hasta que a las pocas horas se recuperó.

Luego fue el turno de Irene Rosales. La ex colaboradora de televisión publicó a través de sus redes sociales que se encontraba “un poco floja”. “Hoy estoy plof, esto de cambios de comida, agua y demás… afecta a mi barriguita y a la de todos los que vienen. Hoy he caído yo”, comenzó diciendo desde una de las tumbonas del hotel donde se hospedaron. «Estoy flojilla. Los cambios de la comida me tienen muerta. Menos mal que aquí en el hotel en el que estamos hay miniclub y puedes dejar a los niños desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Nosotros repetimos en este hotel, pero no nos habíamos dado cuenta de esto», añadió. Al día siguiente, confirmaba que se encontraba mejor y pudo continuar disfrutando de sus días de desconexión.