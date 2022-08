Isa Pantoja se pronuncia sobre el presunto ‘espionaje’ de su madre a Kiko Rivera

La familia Pantoja, de nuevo en el ojo del huracán. Este pasado fin de semana Socialité revelaba que una persona del entorno de Isabel Pantoja aseguraba que la artista se encierra en una de las habitaciones de Cantora y, desde un perfil secreto, cotillea las redes sociales de su hijo, Kiko Rivera. De esta manera, no se pierde los directos que hace el DJ. La misma fuente, indica que se le saltan las lágrimas al ver a Kiko.

Ahora, Isa Pantoja se ha pronunciado sobre todo este asunto. “A ver, ella a mí nunca me ha dicho enséñame una fotografía de tu hermano o me ha preguntado qué hace. Yo no sé si hay allí -hace referencia a Cantora- otras personas a las que les dice que le busquen a su hijo para ver cómo está”, ha comenzado diciendo.

La influencer ha acudido este miércoles El programa del verano y ha continuado dando su punto de vista. “No lo sé, pero desde luego, puede ser. Yo no lo veo, pero puede ser. Y que ella se encierre en su cuarto, cuando ella no tiene móvil además, para ver a mi hermano, se emocione viéndole haciendo directos en los videojuegos, no me lo creo…”, ha añadido.

“Si Kiko estuviera con sus hijas, para ver así a sus nietas, me cuadraría más la historia”, ha indicado. Después, los colaboradores han quedado sorprendidos al enterarse de que Isabel Pantoja no tiene teléfono, ya que han asegurado que de vez en cuando envía audios. Ha sido entonces, cuando le han preguntado a Isa por cómo se comunica con su madre. Isa ha explicado que se comunica mediante otras personas para poder tener un contacto con la cantante. “Os recuerdo que ella el día del cumpleaños de Albertito ella cambió de teléfono, no lo tenía y por eso sé que no tiene teléfono a día de hoy. Eso es lo que yo tengo entendido”, ha continuado.

Por otro lado, ha comentado que si Isabel quisiera un acercamiento con Kiko Rivera hablaría con mi hermano. “Imagino que si tendrá momentos de debilidad. Por eso digo que me cuadra más que ella pueda pedir a alguien el móvil… Eso me cuadra más”, ha finalizado.

El próximo mes de octubre se cumplirán dos años desde que Kiko y la artista comenzaran una guerra mediática que todavía no ha llegado a su fin. Desde entonces, el DJ ha reprochado ciertas actitudes de su madre mientras la tonadillera ha abogado por la misma fórmula que siempre: un sepulcral silencio. Tan solo tuvieron un pequeño acercamiento cuando murió doña Ana, el pasado mes de septiembre, días antes de que se celebrara la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Sin embargo, ese encuentro no fue el fin de su distanciamiento.