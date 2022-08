Kiko Rivera estalla contra el técnico de sonido después de una de sus actuaciones

Kiko Rivera ha estallado en la Red. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra en plena gira de verano, realizando conciertos por los diferentes rincones de España. Sin embargo, ha sufrido un varapalo tras una de sus actuaciones. El motivo lo ha contado a través de su perfil de Instagram donde reúne ya más de un millón de seguidores.

“La gente de Portonovo fue maravillosa. Lloviendo y ahí estaban, saltando y bailando. La gente que organizó el evento, maravillosa y muy amable. Pero tengo un ‘pero’”, ha comenzado diciendo para después exponer en las líneas siguientes el motivo por el que se ha sentido molesto. “Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo… Aposta y queriéndome joder la noche apagaba el sonido. Me bajaba la música, me apagaba el micrófono”, ha continuado.

El primo de Anabel Pantoja ha indicado que cuando él volvía a subir al escenario después de estos errores técnicos todo estaba perfecto y “maravilloso”. “Te digo una cosa amigo. Ni con mil orquestas tenéis el cariño de la gente que tuvimos anoche. Hay que respetar al artista que se sube al escenario. Con mi gente siempre a muerte. Gracias Portonovo por el cariño verdadero”, ha sentenciado.

Después, ha compartido una serie de vídeos en stories donde se puede ver al público dándolo todo con las linternas de sus móviles mientras Kiko Rivera amenizaba la velada con los hits del momento. “Una imagen vale más que mil sonidos”, ha puntualizado el DJ.

Las fiestas de San Roque, que tienen lugar cada año en Galicia fue uno de los puntos en los que Kiko Rivera ha hecho parada este verano que ha estado cargado de numerosos proyectos musicales para el cantante. Pese a que se encuentra en un momento familiar convulso debido a su distanciamiento con su madre -desde hace casi dos años-, su hermana y su prima Anabel, lo cierto es que Kiko se ha refugiado además de en su mujer y sus hijas, en el ámbito profesional.

Sea como fuere, y pese a los contratiempos que pueden surgir cuando se sube a un escenario, Kiko ha demostrado ser todo un profesional y continuó el espectáculo según lo previsto.

Muy emocionado, Kiko ha transmitido vía redes sociales lo orgulloso que se encuentra al poder dedicarse a su gran pasión: la música. “Para encontrarse uno mismo hay que volver a casa, vuelve la música que hizo bailar a toda España. ¿Estáis preparados para la fiesta? ¡Yo sí! Y espero que vosotros también. En solitario como antaño, pero con más fuerza y ritmo que nunca”, escribía hace unos días en una de sus publicaciones que fue acompañada de una fotografía de él tocando las palmas.