Anabel Pantoja y Yulen Pereira han puesto el broche a sus románticas vacaciones en Egipto. Atrás queda una experiencia que ha sido un cuento de hadas. Se trata del primer desplazamiento que hacen juntos al extranjero desde su aventura en Supervivientes 2022. Una oportunidad inmejorable para conocerse mejor, seguir conectando y dando rienda suelta a su prolífica historia de amor.

Algo más de una semana es el tiempo que han invertido la colaboradora y el esgrimista en conocer las pirámides y en entremezclarse con la cultura de uno de los destinos más demandados del momento. Tiempo más que suficiente para coleccionar un buen álbum de recuerdos, también en forma de imágenes. Algunas de ellas ya las ha ido dejando en sus perfiles la sevillana; otras a buen seguro que las dosifica de aquí al futuro.

Sin tiempo que perder y casi sin deshacer las maletas, Anabel Pantoja ya se encuentra en otro apetecible destino. Mallorca ha recibido con los brazos abiertos a la sobrina de la tonadillera. Ha sido ella misma quien ha confirmado su aterrizaje en la isla balear, si bien hace escasas horas compartía una storie con vistas al Río Nilo.

De Egipto a Mallorca en tiempo récord. Eso sí, se plantea un interrogante que todavía no se ha resuelto. ¿Está Yulen Pereira con ella? En la única foto que ha subido en el archipiélago no despeja la duda. De haber viajado juntos sería la perfecta continuación de sus primeras vacaciones juntos y seguirían haciendo más sólido su romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Viajar hasta el país africano ha sido un sueño cumplido para Anabel ya que llevaba muchos años queriendo ir. Ahora lo ha conseguido de la mano de un Yulen Pereira que ha caído de pie en su corazón. No obstante, también tuvo que hacer frente a las fuertes críticas de algunos turistas españoles que, como ella, se encontraban en Egipto y que se quejaron de su actitud al cruzarse con ella.

Una nueva polémica que la prima de Kiko Rivera quiso atajar escribiendo un mensaje a Lydia Lozano para defender: «¿Qué yo soy borde? Me hice foto con todos los españoles y parte de los egipcios. Sí me hice fotos. Cuando le dije a la chica que esperase era porque lógicamente vengo de turismo y quiero hacerme fotos igual que el resto de la gente. Si me hago fotos con todos y no las mías es como si no hubiera venido», explicaba. «Intento desconectar y a la vez cumplir con la gente que me apoya y quiere fotos. No es normal, las 24/7 con lo mismo. Me he parado tres veces a hacer directo con el programa. Siempre… ¿Qué estoy haciendo mal? Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer, pasando fatigas», se defendía.

Hay quien malintencionadamente quiso filtrar que Anabel Pantoja y Yulen Pereira estaban viajando a Egipto con todos los gastos pagados, algo que ella se ha encargado de desmentir: «No me han regalado el viaje, lo hemos pagado. Y no es de lujo, nos hicieron precio, un amigo y se lo agradecí a través de las redes. ¿soy la única que viene a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. Ni muerta me gasto ese dinero. Sabes cómo soy de humilde y lo que me enseño la Merchi», concluyó.