Aunque han sido muchas las personas que han criticado duramente la relación sentimental formada en Honduras y protagonizada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira, ambos están intentando dar carpetazo a los comentarios negativos que giran en torno a ellos a golpe de muestras románticas. Desde que finalizó Supervivientes, muchas han sido las ocasiones en las que la sobrina de la tonadillera y el espadista se han dejado ver disfrutando de tiempo de ocio en común, y qué mejor manera de poner el broche de oro a su romance y a la época estival que con un viaje por todo lo alto.

Durante su andadura en los Cayos Cochinos, la influencer y el deportista no dejaron de imaginar los planes que llevarían a cabo una vez finalizara el reality. Y ahora, recién entrado el mes de agosto y con motivo de las vacaciones de verano, la pareja ha querido dar rienda suelta a su pasión a golpe de escapada romántica hacia uno de los enclaves más destacados del panorama internacional. De hecho, ha sido durante este mismo mediodía cuando Anabel y Yulen se han dejado ver en el aeropuerto de Madrid para dar pistoletazo de salida al que ya apunta a ser uno de los momentos clave de sus respectivos veranos.

Han sido las cámaras de Gtres las que han captado a los exconcursantes del programa de Telecinco haciendo el check in en la zona de salidas para poner rumbo nada más y nada menos a Palma de Mallorca, donde pondrán rumbo a otro punto del mapa que aún no han querido descifrar. No obstante, todo apunta a que el país elegido por ellos ha sido Egipto, ubicado en el noroeste de África y convertido ya en uno de los mayores reclamos de los famosos en los últimos días, y no es para menos, ya que en su capital, El Cairo, hay monumentos otomanos e incluso museos repletos de antigüedades que ni Anabel ni Yulen querrán perderse por nada del mundo.

De esta escapada se han hecho eco ambos en sus respectivas redes sociales, y aunque no han querido desvelar a sus seguidores el destino al que se dirigen, no han dudado en mostrarles la ilusión que supone para ellos el hecho de salir de nuestras fronteras para viajar al que será su primer destino internacional juntos: “Ahora sí. A volar. A desaparecer. A cumplir un sueño…”, escribía la prima de Kiko Rivera en un storie, ataviada con un chándal morado de Primark y un bolso de Prada. Por su parte, Yulen ha compartido una instantánea en la que aparece cargando una mochila mientras luce también un chándal en estilo tie dye. Dos elecciones cómodas para iniciar una jornada de vuelos un tanto duradera hasta que por fin puedan llegar a su destino.

Con los nervios a flor de piel, Anabel también ha señalado el gran equipaje con el que ha querido salir de España. Y no es para menos, sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales se han convertido en una de sus principales fuentes de ingresos, y contar con distintos looks en su viaje es algo indispensable si quiere dar el mejor contenido a su casi 2 millones de fans.