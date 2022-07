Anabel Pantoja ha puesto punto final a su aventura en Supervivientes. La colaboradora ha cumplido su palabra y muy lejos en el reality, tanto que se ha quedado a las puertas de la esperada final. Si bien la primera ocasión en la que formó parte del espacio no duró más de dos semanas, esta vez ha hecho gala de su fortaleza para cumplir así este reto personal. Antes de despedirse de Honduras, el programa le ha puesto al día de todo lo que ha ocurrido en su ausencia en España.

Una de las cuestiones que ha abordado la colaboradora ha sido la que tiene que ver con su expareja, Omar Sánchez, con quien se casó el pasado mes de octubre, pero se divorció a principios de año, tan solo unos meses después del enlace. Es necesario recordar que, Anabel durante esta andadura televisiva ha iniciado un romance con otro de los participantes, Yulen Pereira. «Si él considera que le he faltado el respeto, le pido disculpas. No ha sido mi intención. Me separé en enero, pasamos algunos días juntos antes de irme. Él sabía perfectamente lo que había. Tengo una carta de él en la que me prometía que haría su vida si le surgía. Ojalá le vaya bien. Los cuatro años a su lado han sido estupendos y maravillosos», ha indicado.

La prima de Kiko Rivera ha tenido que asimilar toda esta información y se ha descolocado por completo también al ver las imágenes de la madre del esgrimista hablando sobre ella y sobre su idílio con su hijo. “Solo tengo que seguir viviendo, voy a vivir mi vida, no le voy a hacer daño a nadie intencionadamente”, ha dicho Anabel a la vez que ha pedido a la progenitora del deportista de élita una oportunidad para que la conozca. Por otro lado, la influencer ha confesado que se encuentra feliz. «Como una niña nueva, ilusionada. El tiempo dirá. El tiempo pone a cada uno en su sitio», ha expresado.

Las palabas de Belén Esteban hacia Anabel Pantoja

Anabel ha podido hablar con su gran amiga Belén Esteban, quien se encuentra en plena recuperación después de fracturarse la tibia y el peroné el pasado mes de abril. “Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo. Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado”, ha comentado la de Paracuellos a la sobrina de la tonadillera. “Eres una tía auténtica, todos tus amigos de Canarias y Sevilla estamos para recibirte con los brazos abiertos. Estamos muy contentos por lo que has hecho. Sabemos que cuando te enamoras pasas de todo lo demás (…) Tú con la cabeza muy alta que no has hecho nada malo. Nadie somos nadie para decirle con quién tienes que estar”, ha añadido Belén.