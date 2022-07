Pese a que en los últimos meses Kiko Rivera no ha tenido reparo en hablar sobre la relación que mantiene con su madre, ahora ha optado por mantener una postura totalmente hermética. Después de que Isabel Pantoja pronunciara un confuso discurso durante el Orgullo de Madrid, su hijo no ha querido pronunciarse al respecto para dar su opinión sobre si las palabras de la tonadillera podrían ser una “salida del armario” en toda regla, o si, por el contrario, simplemente se trataban de una muestra de apoyo al colectivo.

Durante esta misma tarde, en torno a las 17:00 horas, ha tenido lugar un concierto del DJ en el Chiringuito Tucán, ubicado en Chipiona. Una ocasión muy especial en la que los medios de comunicación allí presentes no han dudado en preguntar al marido de Irene Rosales para saber cómo se sentía en los momentos previos a su gran puesta en escena: “Muy bien. Con un poquito de calor, pero bien”, admitía, visiblemente agobiado dadas las altas temperaturas del municipio gaditano en estas fechas. No obstante, cuando los periodistas le preguntaban sobre las declaraciones de su madre durante la gala Mr. Gay del pasado día 8 de julio, el intérprete de Quítate el top optaba por guardar silencio y aligerar su paso, dejando entrever que no estaba dispuesto a hacer ningún comentario al respecto sobre la última aparición pública de Isabel Pantoja, ni sobre toda la polémica que ha girado en torno a esta.

Un testimonio con controversia

“Hoy se ha hecho realidad, y vuestro orgullo es MÍ orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie”, pronunciaba Isabel Pantoja en plena Plaza de España, bajo la atenta mirada de miles de personas que, por un momento, llegaron a pensar que la declaración de la tonadillera mucho se parecía a la que previamente había dado María del Monte en Sevilla, admitiendo su homosexualidad. Las difusas palabras de la intérprete de Marinero de luces hicieron que la polémica estuviera servida durante unos cuantos días en el panorama nacional, hasta que Paloma García-Pelayo intervino en El Programa de Ana Rosa para expresar que la cantante se llegó a sentir “atónita y enfadada” por las dudas que pudiera haber ocasionado su discurso, de las cuales se percató momentos después de su actuación a través de las redes sociales. Algo con lo que también su hija, Isa, estaba de acuerdo, aprovechando para aclarar lo sucedido: “Mi madre dijo que era uno más porque se une a la lucha del colectivo”, sentenciaba.

Por su parte, Kiko Rivera no ha querido dar declaración alguna sobre si el testimonio de su progenitora en el Orgullo de Madrid fue del todo acertado o no. Tomando una postura totalmente contraria a la habitual, el cantante ha optado por permanecer ajeno a todo lo que tenga que ver con su madre. Una manera de demostrar que, después de todo el año que él mismo ha asegurado tener en diversas entrevistas, ahora prefiere mantenerse al margen de Pantoja y de su hermana.