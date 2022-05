Isa Pantoja responde, con contundencia, a las provocaciones de su madre en Chile

Isa Pantoja ha dado la cara. Después de que su madre les dedicara, tanto a ella como a su hermano, unas palabras en forma de dardo envenenado durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica, la colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha reaparecido de manera televisiva para responder a todas las referencias de la tonadillera en su actuación en Chile.

Y es que, aunque pudiera llegar a parecer que la cantante se había mostrado reacia a la hora de tomar contacto con sus hijos por todos los rifirrafes ocurridos entre ellos, lo cierto es que en su vuelta a los escenarios ha querido hacer hincapié en la importancia de los abrazos y las muestras de cariño en general: “La escribió pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. Porque no nos damos cuenta de que hay que abrazar. El abrazo es muy importante mientras estamos vivos. Cuando ya no lo estamos, no sirve para nada”, destacaba en pleno concierto, activando así las alarmas de todos los rincones del planeta ante una posible disposición de acercamiento con el DJ y la novia de Asraf Beno.

Dada la importancia de la confesión de la que fuera esposa de Francisco Rivera, a Isa Pantoja no le ha quedado más remedio que responder por medio de su programa para hacer una revelación. Sabiéndose que en numerosas ocasiones la joven se ha intentado poner en contacto con su madre sin éxito alguno, ha sido ahora cuando ha querido volver a mostrarse firme en sus convicciones a la hora de reafirmarse en su deseo de tener una conversación con la tonadillera en la que consigan limar las asperezas que parecen existir entre ellas: “No está bien. La vemos increíble en el escenario, pero en su vida personal vuelve a recluirse en Cantora. Ojalá los comentarios sean porque ha cambiado el chip, porque por mí aquí estoy, a 40 minutos de Cantora”, confesaba, aclarando así que está dispuesta a ir a ver a su madre si ella así lo quiere. No obstante, también ha destacado el estado de salud en el que se encuentra su progenitora, ya que, pese a que pueda parecer que está totalmente recuperada de los varapalos sufridos, lo cierto es que su día a día sigue siendo tan gris como hace unos meses.

Esta no es la única ocasión en la que Isa Pantoja ha hecho partícipe a la audiencia de su deseo de reencontrarse con su madre. Aunque en Ya son las ocho admitió que las conversaciones con su progenitora son cada vez más regulares, lo cierto es que estas están protagonizadas por temas banales, sin entrar en nada personal: “Es una manera muy sana de evitar conflictos y que ella se altere”. Además, aseguró estar siendo muy comprensiva con la tonadillera a la hora de esperar: “Estoy esperando a lo que necesite mi madre, estoy aquí, respeto sus tiempos”, zanjaba, aseverando que no estaba dispuesta a “meter cizaña” en la guerra maternofilial entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.