Ramón Calderón desvela si ha mantenido contacto con Kiko Rivera tras conocerse la sentencia

A lo largo de la semana, Ramón Calderón se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de los últimos días. Pese a que el que fuera presidente del Real Madrid ha intentado mantenerse en todo momento ajeno al foco mediático, lo cierto es que hace unos días salía a la luz una información que aclaraba que el abogado había ganado el juicio contra Kiko Rivera y Mediaset, por el cual el DJ y el grupo de comunicación sufrirían ciertas consecuencias.

Tres días después de que la noticia de su victoria judicial se hiciera pública, Ramón ha reaparecido en Las Ventas para disfrutar de una de las últimas jornadas taurinas de la Feria de San Isidro. En los aledaños de la plaza de toros madrileña aguardaban a su llegada decenas de medios de comunicación, que no dudaron en preguntarle acerca de la resolución jurídica que había hecho que saliera airoso de su disputa con el hijo de la tonadillera: “Bueno… Estoy”, comenzaba diciendo, haciendo referencia a su estado anímico tras haber conocido un dato tan positivo como el de su victoria. No obstante, también ha aclarado que el marido de Irene Rosales no se ha puesto en contacto con él en ningún momento, ni para pedirle perdón ni para abordar la obligación que le ha puesto el juez de pagar 4.000 euros por “daño moral derivado de dicha intromisión ilegítima”, propiciada por la intervención del cantante en Cantora, la herencia envenenada: “No me ha llamado nadie. No sé lo que me pagará…”, decía el protagonista, intentando así quitar hierro a un asunto que gira, principalmente, en torno a él. De hecho, en repetidas ocasiones ha querido zanjar el tema haciendo referencia al mundo de la tauromaquia: “Preguntadme por los toros, que estoy aquí. (…) Lo que quiero es pasarlo bien en esta tarde de toros”, decía, un tanto agobiado por la situación.

Para poner punto final a su breve testimonio, Calderón hizo gala de su contundencia: “Trabajáis en un circo en el que yo no quiero actuar”, señalaba, zanjando así todo lo referido a Kiko Rivera y optando por que sea la Justicia quien hable, y ya lo ha hecho.

Una resolución clara

Era el pasado día 24 de mayo cuando LOOK se hacía eco de una noticia que dejaba a Kiko Rivera en una muy mala posición con respecto a la ley. Y es que, probablemente el DJ no llegó a imaginar que su testimonio en Cantora, la herencia envenenada le traería algún que otro quebradero de cabeza, propiciando que el expresidente del equipo madrileño tomara medidas legales tanto contra él como contra el grupo comunicativo que le dio voz.

Un mes antes, concretamente el 25 de abril, los abogados de las respectivas partes tenían una cita en el Juzgado número 81 de Madrid, en la cual se establecieron las bases de una sentencia que afecta tanto a la cadena de Fuencarral como al hermano de Isa Pantoja, quienes tendrán que abonar las cantidades monetarias correspondientes y llevar a cabo ciertas acciones entonando el mea culpa.