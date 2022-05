Isabel Pantoja ha vuelto a hacer historia. A pesar de estar inmersa en uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal con la enemistad surgida con su hijo Kiko Rivera y la posterior muerte de su madre, doña Ana, la tonadillera ha sacado fuerza para hacer frente a su vuelta a los escenarios, la cual está teniendo lugar en Latinoamérica.

Era durante la pasada noche del día 24 de mayo cuando la cantante se convertía en la reina del emblemático Luna Park de Buenos Aires, capital de Argentina. La madre de Isa Pantoja se ha reencontrado con su público del sur de América en un concierto que pasará a formar parte de los recuerdos de todos sus seguidores al haber tenido una duración de casi tres horas y una carga emocional añadida. Y es que, fue una de las primeras veces en las que la hermana de Agustín interpretaba Enamórate en vivo y en directo, emocionándose además cuando entonaba América, América por encontrarse precisamente allí en esos instantes.

Demostrando que a sus 65 años aún tiene mucho arte que regalar a sus fans, Isabel Pantoja se enfundó en unos espectaculares trajes que no pasaron desapercibidos para la audiencia allí presente, especialmente uno morado con apliques negros y bata de cola roja que movía al son de la música. Sus habilidades sobre los escenarios siguen siendo igual de buenas que hace años, razón por la que sus seguidores no tardaron en corear su nombre a la vez que le gritaban “¡guapa!”, mostrándole así su apoyo en uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida personal.

Para una cita tan especial como esta, la tía de Anabel Pantoja confió en sus profesionales de confianza para que todo saliera como tenía previsto. De hecho, su maquillador asiduo, Alberto Dugarte, compartió una imagen en la que aparecía posando con la tonadillera minutos antes de su gran reaparición, de la cual también se hizo eco a través de sus redes sociales en las que dejó constancia de las muchas ganas que tenía Isabel de volver a dedicarse a su pasión: “Me pesa no haber venido todos estos años, os quiero con toda mi alma y voy a venir más seguido”, pronunciaba al acabar su concierto, según ABC. Pero estas no serían las únicas palabras de la que fuera esposa de Francisco Rivera, que también mandó algunos dardos a sus familiares: “Ya perdí en mi camino a tantas personas que me hicieron daño” o “Dedicado a mi madre y a mi nieto”, fueron algunas de sus bombas. Por otro lado, quien también estuvo allí presente durante la actuación fue el peluquero y uno de los mejores amigos de la cantante, Antonio Abad, el cual quiso que su clienta deslumbrara con peineta y flores a tono.

Después de haber sido partícipe de un viaje totalmente atípico en el que tuvo que aterrizar de emergencia en Montevideo, Uruguay, a consecuencia de los cambios de tiempo, será en breves cuando la intérprete abandone Argentina para poner rumbo a Chile, donde protagonizará un par de conciertos que tendrán lugar el 27 y 28 de mayo y en los que ya ha conseguido colocar el cartel de sold out. Y para poner el broche de oro, durante la siguiente semana acudirá a Perú para dar rienda suelta a su arte y volver a su tierra natal con la mejor de las sonrisas.