«Hoy se ha hecho realidad, y vuestro orgullo es MÍ orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie». Son las palabras que pronunció Isabel Pantoja durante el baño de masas que se dio el pasado viernes al participar en las celebraciones del Orgullo en Madrid. No se habla de otra cosa en las tertulias televisivas y desde varios mentideros se ha apostillado que el mensaje de la cantante era una declaración abierta sobre su sexualidad. Pero nada más lejos de la realidad.

Pantoja ha asistido con incredulidad al improvisado debate surgido en la calle y en las redacciones del país sobre si sus palabras significaban una salida del armario. Atónita y enfadada, así se ha mostrado desde el inicio de la polémica. Ha sido Paloma García-Pelayo quien ha informado en exclusiva de cuál ha sido la reacción de la intérprete de Enamórate. Aprovechando su presencia en el plató de El programa del verano, la periodista ha confesado que la tonadillera «es consciente de que el público LGTBIQA+ es fiel desde hace muchos años y simplemente fue un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene», informa.

La viuda de Paquirri se ha enojado al conocer el revuelo que se ha armado: «Le sentaron muy mal los comentarios y fue consciente de ellos por las redes sociales. Ella canta el viernes noche y después se va a un local con amigos donde se entera de todo y se empieza a sentir molesta porque se le compara con las declaraciones de María del Monte de hace unos días. Ella lo niega todo y no quiso decir más de lo que dijo», sentencia García-Pelayo.

La información de la colaboradora del espacio matutino de Telecinco ha sido refrendado por la propia hija de la protagonista. Isa Pantoja ha intervenido por videollamada para aclarar la controversia: «Mi madre dijo que era uno más de ustedes porque se une a la lucha del colectivo. Creo que la polémica estaba servida desde antes de su discurso porque la comparaban ya con el de María. No hay más allá», ha declarado con rotundidad.

Isa reconoce que nunca ha hablado de este tipo de asuntos con su madre y que siempre las ha respetado a todas #PdV12J

https://t.co/jzo0PJYpKx — El programa del verano (@elprogramadear) July 12, 2022

Isa Pi desvela que su madre «no entiendo por qué se le está dando tantas vueltas a lo que dijo». No obstante, comprende que de haber sido una salida del armario habría sido noticia, pero en ningún caso ha resultado así, según comenta su hija pequeña. Precisamente, la propia María del Monte reaccionaba al discurso de Isabel Pantoja hace escasas horas: “¿Este discurso? No sé, yo dije lo que mi corazón me dictó. Si quieres saber cómo lo hizo ella, pregúntale a ella. Yo te hablo del mío. No tenía nada preparado ni mucho menos y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo hay que dar pasos para que esto siga funcionando», le respondió a Boris Izaguirre.

Por otro lado, Isa Pi ha querido valorar las últimas palabras de Kiko Rivera contra su madre, mostrándose de acuerdo con él y reconociendo que «lo único en lo que le veo sincero es en lo de las niñas. Creo que a mi madre le vendría bien hablar con sus nietas».