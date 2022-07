María del Monte vuelve a sincerarse: “Estuve a punto de adoptar”

María del Monte lidera la actualidad informativa desde que hace unas semanas decidió reivindicar su condición sexual y presentar a su novia públicamente durante el pregón que dio en Sevilla con motivo del Dia del Orgullo LGTBI+ 2022. Todos confiaban en que la cantante iba a desempeñar a la perfección su papel como maestra de ceremonias, pero lo cierto es que por nada del mundo imaginaban que fuese a ser capaz de gritar a los cuatros vientos que estaba enamorada, sin ningún miedo a la repercusión que pudiesen tener sus palabras.

“¿Qué os pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca. Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí”, confesó justo antes de invitar a Inmaculada Casal, su pareja, a subir al escenario y a darse a conocer públicamente. Sin duda, un tremendo acto de valentía que la intérprete de Cántame se atrevió a cometer en el que tal vez sea uno de los días más acertados.

Ahora, en plena resaca emocional y cuando hay gente que todavía sigue comentando lo sucedido, María ha vuelto a dar de qué hablar por las declaraciones que ha realizado durante una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, medio para el que ha reflexionado sobre el matrimonio y la maternidad.

Así, tras ocultar sus posibles intenciones de pasar por el altar junto al amor de su vida al declarar: “no sabe, no contesta”, la folclórica ha dado el paso de desvelar uno de sus secretos mejor guardados. Y es que, tal y como ella misma ha confesado, hubo un momento de su vida en el que estuvo a punto de adoptar un hijo, algo que finalmente decidió no seguir intentando por una simple razón: “Estuve a punto de adoptar, pero al final no pudo ser. Si la vida te dice algo que no puede ser, hay que escucharla. Me encantan los niños, a mis sobrinos los quiero con locura”, ha reconocido la artista.

Tras muchos años de silencio, todo parece apuntar a que María ha conseguido romper con todas aquellas barreras que la hacían mantener su vida personal alejada, por completo, del foco mediático. Ahora, la cantante está más sincera y extrovertida que nunca. Tanto, que incluso ya no muestra ningún tipo de reparo a la hora de hablar de sus vivencias más personales.

En su entrevista a la citada publicación, María no solo ha asegurado lo feliz que se siente de que con su discurso del Orgullo haya contribuido a que muchas personas hayan tomado su caso como ejemplo para dar un paso al frente y reconocer su condición sexual sin miedo al qué dirán, sino que, además, ha reconocido estar viviendo una de sus mejores etapas por los éxitos que cosecha tanto a nivel personal como profesional, y los que parece que todavía están por llegar.